Kick Boksçu Melisa Kafalı'nın Hedefi Büyükler Şampiyonu Olmak

Kick Boksçu Melisa Kafalı'nın Yeni Hedefleri
18 yaşındaki milli sporcu Melisa Kafalı, gençler kategorisinde elde ettiği başarıyı büyükler seviyesine taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.
Başarılarla Dolu Bir Kariyer
İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde yaşayan Melisa Kafalı, 12 yaşında kick boks sporuna başladı. Antrenörü İbrahim Yunus Kurt ile birlikte başarı grafiğini hızla yükselten Kafalı, 6 yılda birçok ödül kazandı.
Gençler Dünya Şampiyonu Olma Yolu
Bu yıl Budapeşte'de düzenlenen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Melisa, büyükler kategorisinde hedeflerini belirledi.
Farklı Bir Antrenman Deneyimi
Melisa, erkeklerle yaptığı antrenmanların kendisine avantaj sağladığını düşünüyor. Şunları aktarıyor: "Antrenmanlarda hiç kızlarla eşleşmedim, hep erkeklerle antrenman yaptım. Böyle olunca daha dayanıklı ve güçlü oldum".
Antrenörün Yorumları
Milli takım antrenörü İbrahim Yunus Kurt, Melisa'nın karakterinin kick boks için uygun olduğunu belirterek, "Hedefimiz 16 yaşında milli takıma girmesiydi. Hedeflerimiz şimdi büyüdü, Dubai'deki şampiyonada ülkemizi temsil etmek istiyoruz" Melisa'nın kariyerinin gelişimi, sporcu kimliğini ve hedeflerini daha da derinleştiriyor. Melisa Kafalı, gelecekteki hedeflerinin peşinden koşmaya devam ediyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor. Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Melisa'nın kariyerinin gelişimi, sporcu kimliğini ve hedeflerini daha da derinleştiriyor. Melisa Kafalı, gelecekteki hedeflerinin peşinden koşmaya devam ediyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.
Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.