Kick Boksçu Melisa Kafalı'nın Hedefi Büyükler Şampiyonu Olmak

Kick Boksçu Melisa Kafalı'nın Yeni Hedefleri

18 yaşındaki milli sporcu Melisa Kafalı, gençler kategorisinde elde ettiği başarıyı büyükler seviyesine taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde yaşayan Melisa Kafalı, 12 yaşında kick boks sporuna başladı. Antrenörü İbrahim Yunus Kurt ile birlikte başarı grafiğini hızla yükselten Kafalı, 6 yılda birçok ödül kazandı.

Gençler Dünya Şampiyonu Olma Yolu

Bu yıl Budapeşte'de düzenlenen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Melisa, büyükler kategorisinde hedeflerini belirledi.

Farklı Bir Antrenman Deneyimi

Melisa, erkeklerle yaptığı antrenmanların kendisine avantaj sağladığını düşünüyor. Şunları aktarıyor: "Antrenmanlarda hiç kızlarla eşleşmedim, hep erkeklerle antrenman yaptım. Böyle olunca daha dayanıklı ve güçlü oldum".

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