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Kick Boksçu Melisa Kafalı'nın Hedefi Büyükler Şampiyonu Olmak

Gençler dünya şampiyonu Melisa Kafalı, büyüklerde de Türkiye ve dünya şampiyonluklarını hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:26
Kick Boksçu Melisa Kafalı'nın Hedefi Büyükler Şampiyonu Olmak

Kick Boksçu Melisa Kafalı'nın Yeni Hedefleri

18 yaşındaki milli sporcu Melisa Kafalı, gençler kategorisinde elde ettiği başarıyı büyükler seviyesine taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde yaşayan Melisa Kafalı, 12 yaşında kick boks sporuna başladı. Antrenörü İbrahim Yunus Kurt ile birlikte başarı grafiğini hızla yükselten Kafalı, 6 yılda birçok ödül kazandı.

Gençler Dünya Şampiyonu Olma Yolu

Bu yıl Budapeşte'de düzenlenen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Melisa, büyükler kategorisinde hedeflerini belirledi.

Farklı Bir Antrenman Deneyimi

Melisa, erkeklerle yaptığı antrenmanların kendisine avantaj sağladığını düşünüyor. Şunları aktarıyor: "Antrenmanlarda hiç kızlarla eşleşmedim, hep erkeklerle antrenman yaptım. Böyle olunca daha dayanıklı ve güçlü oldum".

Antrenörün Yorumları

Milli takım antrenörü İbrahim Yunus Kurt, Melisa'nın karakterinin kick boks için uygun olduğunu belirterek, "Hedefimiz 16 yaşında milli takıma girmesiydi. Hedeflerimiz şimdi büyüdü, Dubai'deki şampiyonada ülkemizi temsil etmek istiyoruz"

Melisa'nın kariyerinin gelişimi, sporcu kimliğini ve hedeflerini daha da derinleştiriyor. Melisa Kafalı, gelecekteki hedeflerinin peşinden koşmaya devam ediyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi...

Enerjik yapısı nedeniyle kick boksa yönlendirilen ve kategorisinde 6 yılda dünyanın en iyisi olmayı başaran Melisa Kafali, büyüklerde de kürsünün ilk basamağını hedefliyor.

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