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Kilis Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor'u Geçti

Kilis Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ederek 3. eleme turuna yükseldi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:14
Kilis Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor'u Geçti

Kilis Belediyespor'dan Tarihi Zafer!

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turunda Kilis Belediyespor, Balıkesirspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Kilis 7 Aralık Stadı'nda gerçekleşti. İlk yarıda takımlar karşılıklı gol atmayı başaramadı ve devre 0-0 sona erdi.

Ev sahibi ekip, ikinci yarıda harika bir performans sergiledi. 76. dakikada Uğur Yalçın'ın attığı golle öne geçti. Maçın kapanışını ise 90. dakikada Umut Koray Öz ile yaparak skor 2-0 oldu.

Kilis Belediyespor'un Başarısı

Bu galibiyetle Kilis Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turuna adını yazdırmayı başardı.

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