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Kırşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'a Farklı Yenildi

Kırşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Ortahisar Belediyespor'a 24-40 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:13
Kırşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'a Farklı Yenildi

Kırşehir Belediyespor, Süper Lig'de Farklı Yenilgi Aldı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Kırşehir Belediyespor, konuk ettiği Ortahisar Belediyespor'a büyük bir farkla 24-40 mağlup oldu.

Maç Detayları

Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mücadelenin ilk yarısı, konuk ekip Ortahisar Belediyespor'un 16-10'luk üstünlüğü ile sona erdi. Kırşehir ekibi, mücadele boyunca kontrolü kaybederek istediği performansı sergileyemedi.

Bu sonuçla birlikte Kırşehir Belediyespor, sezon boyunca süren sıkıntıların devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Kırşehir Belediyespor, konuk ettiği Ortahisar...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Kırşehir Belediyespor, konuk ettiği Ortahisar Belediyespor'a 40-24 mağlup oldu.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Kırşehir Belediyespor, konuk ettiği Ortahisar...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Kırşehir Belediyespor, konuk ettiği Ortahisar Belediyespor'a 40-24 mağlup oldu.

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