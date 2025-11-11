Kırşehirspor'da 13 Futbolcu Bahis İddiasıyla PFDK'ya Sevk

TFF soruşturmasında Kırşehirspor'da 13 futbolcu bahis iddiasıyla PFDK'ya sevk edildi; futbolcuların 10 Kasım 2025'ten itibaren tedbirli sevk edildiği açıklandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 10:41
Kırşehirspor'da 13 Futbolcu Bahis İddiasıyla PFDK'ya Sevk

Kırşehirspor'da 13 Futbolcu Bahis İddiasıyla PFDK'ya Sevk

Soruşturma ve kulüp açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Kırşehirsporlu 13 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'nin incelemelerine göre, yeşil-beyazlı ekipte forma giyen 13 futbolcunun bahis oynadığı tespit edildi. Soruşturmada, futbolculardan 5'inin ilk 11'de forma giydiği bilgisi yer aldı. Sevk edilen oyuncular şunlar olarak bildirildi: M.A., A.B., D.B., M.B., Y.A.Ç., E.M.Ç., A.D., M.E., E.E., O.K., E.K.,H.T. ve G.Y; Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildikleri açıklandı.

Açıklamada ayrıca, futbolcuların 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildikleri duyuruldu.

Kırşehir FK ise oyuncularla gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, oyuncuların kendi grup ve liglerinde bahis oynamadıklarını; bahisleri yabancı ligler ve bahis sitesi üzerinden yaptıklarını belirterek, gerekli işlemlerin talimatlar doğrultusunda yürütüleceğini bildirdi.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) TARAFINDAN PROFESYONEL LİGLERDE YÜRÜTÜLEN BAHİS SORUŞTURMASI...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) TARAFINDAN PROFESYONEL LİGLERDE YÜRÜTÜLEN BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA KIRŞEHİRSPORLU 13 FUTBOLCU PFDK'YA SEVK EDİLDİ.

