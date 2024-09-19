Kocaeli'de Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Heyecanı

Kocaeli'de Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Açılışı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ilk defa yapılan Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni, Cevher Dudayev Parkı'nda gerçekleştirildi.

Başkan Bıyık'tan Açılış Konuşması

Törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bu organizasyonu düzenlemekten duydukları mutluluğu aktararak, sporculara başarı dileklerini iletti.

Deniz Ekosistemindeki Gelişmeler

Bıyık, İzmit Körfezi'ndeki biyoçeşitliliğin arttığını vurgulayarak, bu bölgenin artık su sporlarına ev sahipliği yapmaya başladığını ifade etti.

Şampiyona Detayları

Açılış töreninde 28 takım ve 120 sporcu tanıtıldı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi tarafından desteklenen şampiyona, balıkçı barınağı ve marinada gerçekleştiriliyor.

Yarışma Başlıyor

Yarışmaya katılan sporcular, Türkiye şampiyonu olabilmek ve milli takıma girebilmek için zıpkınlarıyla iki gün boyunca İzmit Körfezi'nde balık avlayacak. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara ödüller verilecek.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.