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Kocaelispor, Adanaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kocaelispor, Adanaspor ile yapacağı maç öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Sağlam, galibiyet vurgusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 19:20
Kocaelispor, Adanaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kocaelispor, Adanaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 14. haftasında Adanaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde, Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oyunu ve pas çalışmaları yaptı.

Eksik Oyuncu Yok

Yeşil-siyahlı ekipte kart cezalısı Ahmet Oğuz dışında herhangi bir eksik oyuncu bulunmuyor. Üst sıralarda yer alan takımlarla sıkı mücadele eden Kocaelispor, Adanaspor karşısında sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

Sağlam'dan Değerlendirme

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ertuğrul Sağlam, ligde 19. sırada bulunan Adanaspor'un birçok maçta önemli fırsatlar bulduğunu vurguladı. Sağlam, "Yerimiz neresi olursa olsun oyuncularımızın moral ve motivasyonlarını üst seviyelerde tutmaya çalışıyoruz. Geniş olmayan kadromuzda her oyuncuyu hazır tutmaya dikkat ediyoruz." diye belirtti.

Galibiyetin Önemi

Sağlam, Adanaspor'u yenerek sonraki maçlara moralli bir şekilde hazırlanmak istediklerinin altını çizerken, "İnşallah cuma gününü güzel oyun, beraberinde güzel galibiyetle geçirip hem liderliğimizi devam ettirmek hem de taraftarımıza umut aşılamak istiyoruz. Hafta sonunu bu galibiyetle keyifli şekilde geçirmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Karşılaşma Bilgileri

Kocaelispor, Adanaspor ile 29 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin 14. haftasında Adanaspor ile sahasında oynayacağı...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin 14. haftasında Adanaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin 14. haftasında Adanaspor ile sahasında oynayacağı...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin 14. haftasında Adanaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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