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Kocaelispor, Boluspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kocaelispor, Boluspor ile yapacağı maça hazırlanıyor. Teknik direktör Taşdemir, ciddiyetle çalışacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 20:18
Kocaelispor, Boluspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kocaelispor, Boluspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, sezonun 36. haftasında 27 Nisan Pazar günü sahasında Geosis Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde, Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaparak maç öncesi form tutuyor.

Taşdemir: "Kalan Maçlarımıza Aynı Ciddiyetle Hazırlanacağız"

Taşdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kocaelispor camiasının 16 yıllık hasretini geride bıraktıklarını ve camianın artık hak ettiği yere geldiğini ifade etti. Ligi şampiyon olarak bitirmeyi garantilediklerinin altını çizen Taşdemir, kalan 3 karşılaşmayı da antrenman maçı olarak görmeyeceklerini belirtti.

"Son 3 maçımıza biz yine aynı ciddiyetle çıkıp hazırlanmaya devam edeceğiz. Rotasyon elbette olacaktır fakat büyük oranda değiştirmeyi düşünmüyorum. Ana iskeletimizi koruyarak parça parça değişiklikler yapabiliriz," diyen Taşdemir, bu maçların hem kendileri hem de camiaları için çok önemli olduğunu vurguladı.

İç Sahada Kazanma Hırsı

Taraftarları önünde kaybetmek istemediklerini ifade eden Taşdemir, "Son maçımızı saymazsak sadece Gençlerbirliği maçında deplasmanda mağlup olduk. İç sahada yalnızca 2 beraberlik aldık ve kalan tüm karşılaşmaları kazandık. İç saha atmosferimizin de ne denli önemli olduğu burada ortaya çıkıyor, bu başarıyı sürdürmek istiyoruz," dedi.

Geleceğin Hazırlıkları

Transfer konusuna da değinen Taşdemir, "Kulübün geleceğini inşa etmek için doğru istişareler yapmalıyız. Oyunculara harcanacak paraları dikkatlice değerlendirmeliyiz. İstediğimiz şey, camiamızı mutlu edecek bir takım kurmak," şeklinde konuştu.

Gökhan Değirmenci: "Hedefimize Ulaştık"

Kaleci Gökhan Değirmenci, sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını ve bunu başardıklarını söyledi. "Ligin 8. haftasında liderliği aldık ve bir daha bırakmadık. Kalan 3 maçta da Kocaelispor camiasına yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz," dedi.

Başkan Söğüt'ten Destek Ziyareti

Öte yandan, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, tesisleri ziyaret ederek teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi. Ligi şampiyon bitirmeyi garantileyen Kocaelispor'un oyuncularını tebrik eden Söğüt, antrenman sonrası takıma baklava ikram etti.

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, sezonun 36. haftasında sahasında Geosis...

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, sezonun 36. haftasında sahasında Geosis Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, sezonun 36. haftasında sahasında Geosis...

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, sezonun 36. haftasında sahasında Geosis Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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