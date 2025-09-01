DOLAR
Kocaelispor Darko Churlinov'u Kadrosuna Kattı

Kocaelispor, Kuzey Makedonyalı kanat oyuncusu Darko Churlinov'u Burnley'den transfer etti; 23 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 21:24
Transfer ve İmza Töreni

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Kuzey Makedonyalı kanat oyuncusu Darko Churlinov'u kadrosuna dahil etti.

Kulüp, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin Burnley Kulübü ile Churlinov'un nihai transferi konusunda anlaşıldığını duyurdu.

Açıklamada, 23 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendiği kaydedildi.

Kariyer ve Millî Takım

Churlinov, kariyerinde Schalke 04, Stuttgart ve Köln gibi Alman kulüplerinde forma giydi. Ayrıca Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda da düzenli görev alıyor.

