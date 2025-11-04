Kocaelispor - Galatasaray: Hodri Meydan 130 desibel rekorunu deneyecek

Kocaelispor-Galatasaray maçında Hodri Meydan tezahüratları, kalibre cihazlarla mühendislerce ölçülerek 130 desibelin üstüne çıkma hedefiyle rekor denemesi yapacak.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:56
Trendyol Süper Lig 12. hafta mücadelesinde ses rekoru hedefleniyor

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor, Pazar günü sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.

Karşılaşmada Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan, tezahüratları sırasında bir desibel rekoru denemesi yapacak.

Grubun tezahüratları sırasında kalibrasyonu yapılmış cihazlar ile mühendislerce ölçüm gerçekleştirilecek.

Hodri Meydan’ın hedefi, 130 desibelin üzerine çıkarak mevcut rekoru egale etmek olarak açıklandı.

