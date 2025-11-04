Kocaelispor - Galatasaray: Hodri Meydan 130 desibel rekorunu deneyecek
Trendyol Süper Lig 12. hafta mücadelesinde ses rekoru hedefleniyor
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor, Pazar günü sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.
Karşılaşmada Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan, tezahüratları sırasında bir desibel rekoru denemesi yapacak.
Grubun tezahüratları sırasında kalibrasyonu yapılmış cihazlar ile mühendislerce ölçüm gerçekleştirilecek.
Hodri Meydan’ın hedefi, 130 desibelin üzerine çıkarak mevcut rekoru egale etmek olarak açıklandı.
KOCAELİSPOR - GALATASARAY MAÇINDA REKOR DENEMESİ YAPILACAK (ARŞİV)