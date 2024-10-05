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Konya Büyükşehir Belediyespor, İzmir'de Zaferle Dönüyor

Hentbol Süper Lig 6. haftasında Konya Büyükşehir Belediyespor, İzmir'de büyük bir galibiyet elde etti. 29-28'lik skorla maçı kazandı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 20:14
Konya Büyükşehir Belediyespor, İzmir'de Zaferle Dönüyor

Hentbol Süper Lig'de Heyecan Dolu Bir Karşılaşma

2023 sezonunun Erkekler Hentbol Süper Lig 6. haftasında, Konya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Oyun, Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleşti.

İlk Yarıda İkili Mücadele

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekip İzmir'in üstünlüğüyle sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyespor, ilk devreyi 15-14'lük skorla önde kapattı.

Son Anlarda Değişen Durum

Fakat ikinci yarıda Konya Büyükşehir Belediyespor, rakibine karşı gösterdiği performansla maçı 29-28 kazanarak Şampiyonlar Ligi hedefine bir adım daha yaklaştı.

Önemli Bir Galibiyet

Bu galibiyet, ligdeki belirleyici maçlardan biri olarak kaydedildi. Konya Büyükşehir Belediyespor, elde ettiği bu zaferle puan sıralamasında hızla yükselmeye devam edecek.

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