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Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası'nda Mihalıççık Belediyespor'u Geçti

Konya Büyükşehir Belediyespor, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda Mihalıççık Belediyespor'u 39-31 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 18:42
Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası'nda Mihalıççık Belediyespor'u Geçti

Konya Büyükşehir Belediyespor, Hentbolda Kesin Zafer

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası A Grubu'nda büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada, Konya Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u 39-31'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın Detayları

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen eleme turu mücadelesinde, yeşil-beyazlı ekip ilk yarıyı 19-18 önde tamamladı. İkinci yarıda gösterdiği etkili performansla rakibine fark atan Konya, bu galibiyetle gruptaki iddiasını sürdürmüş oldu.

Gelecek Maçlar

Grubun ikinci maçında, Mihalıççık Belediyespor yarın Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile saat 17.00'de karşılaşacak. Bu maçta da heyecan dolu anların yaşanması bekleniyor.

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