Konya'da 2026 UEC Elit Avrupa Pist Şampiyonası

1-5 Şubat 2026'de Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenecek 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, olimpiyat ve dünya yıldızlarını ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:10
Avrupa pist bisikletinin en prestijli organizasyonlarından 2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, 1-5 Şubat 2026 tarihlerinde Konya Olimpik Velodromu'nda gerçekleştirilecek. Olimpiyat madalyalı, dünya ve Avrupa şampiyonlarıyla dolu kadrosu ile Konya, beş gün boyunca pist bisikletinin merkezi olacak.

Öne çıkan sporcular

Roger Kluge Almanya adına yarışıyor; olimpiyat gümüş madalyası, dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile tanınan Kluge, aynı zamanda Grand Tour etap galibiyeti bulunan isimler arasında yer alıyor ve Konya'da pistte olacak.

Benjamin Thomas, Fransa'yı temsil ediyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki başarısının yanı sıra kariyerindeki 5 dünya ve 9 Avrupa şampiyonluğu ile dikkat çekiyor; Thomas, Konya'da en çok merak edilen sporculardan biri.

Harrie Lavreysen modern pist sprintinin simge isimlerinden; çok sayıda Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğuna sahip olan Lavreysen'in performansı, şampiyonanın en heyecan verici bölümlerinden biri olacak.

Lotte Kopecky, Belçika bisikletinin uluslararası alandaki önemli isimlerinden. Yol ve pist disiplinlerindeki dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile öne çıkan Kopecky, Olimpiyat madalyalı kariyeri ve çok yönlü performansı ile Konya'da izlenecek isimler arasında bulunuyor.

Konya'nın uluslararası sahnedeki yeri

Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda başta olmak üzere birçok ülkeden elit sporcuların katılacağı şampiyona, uluslararası medya ilgisiyle birlikte Konya ve Türkiye'nin spor organizasyonları alanındaki görünürlüğünü artıracak. Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına sahip Konya, bu organizasyonla bisiklet kültürünü ve spor altyapısını uluslararası kamuoyuna bir kez daha yansıtacak.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

