Konya'da Ahmet Çalık Adına Spor Tesisi Açıldı

Törenle hizmete giren kompleks, genç sporculara yeni imkanlar sunacak

Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından Konya Spor Lisesi'ne kazandırılan ve merhum Ahmet Çalık'ın adının yaşatılacağı kapalı spor salonu ve suni çim sahanın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, törende yaptığı konuşmada, gurur verici bir spor yatırımının tamamlandığını belirterek, Çalık'ın saha içindeki başarısının yanı sıra efendi, çalışkan ve mütevazı kişiliğiyle de gençlere örnek olduğunu vurguladı. Pekyatırmacı, merhumun adının bu tesiste yetişecek sporcularla yaşatılacağını ifade etti.

Konya Spor Lisesi Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha, 9 bin 877 metrekare arsa üzerinde yer alan modern bir spor kompleksi olarak tasarlandı. Kompleksin kapalı spor salonu bodrum ve zemin kattan oluşuyor. Bodrum katta 4 farklı branşa hizmet verecek salonlar bulunurken, zemin katta hentbol sahası ölçeğinde ana salon, 176 kişilik tribün, 2 soyunma odası, öğretmen odaları ve diğer sosyal alanlar yer alıyor. Tesis bünyesinde ayrıca 24 çarpı 44 metre ölçülerinde modern bir suni çim saha da bulunuyor.

Yatırımın güncel maliyeti 96 milyon 361 bin lira olarak açıklandı.

Merhumun dayısı Erkan Tarhan, hem gurur hem de hüzün duyduklarını belirterek tesisi kazandıranlara teşekkür etti. Açılış programına Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahmet Çalık'ın kardeşi Fatih Emir Çalık, kuzeni Bülent Eskioğlu, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrilmişti.

