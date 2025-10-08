Konya'da Ahmet Çalık Adına Spor Tesisi Açıldı

Selçuklu Belediyesi, Konya Spor Lisesi'ne Ahmet Çalık adını taşıyacak kapalı spor salonu ve suni çim saha kazandırdı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 20:45
Konya'da Ahmet Çalık Adına Spor Tesisi Açıldı

Konya'da Ahmet Çalık Adına Spor Tesisi Açıldı

Törenle hizmete giren kompleks, genç sporculara yeni imkanlar sunacak

Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından Konya Spor Lisesi'ne kazandırılan ve merhum Ahmet Çalık'ın adının yaşatılacağı kapalı spor salonu ve suni çim sahanın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, törende yaptığı konuşmada, gurur verici bir spor yatırımının tamamlandığını belirterek, Çalık'ın saha içindeki başarısının yanı sıra efendi, çalışkan ve mütevazı kişiliğiyle de gençlere örnek olduğunu vurguladı. Pekyatırmacı, merhumun adının bu tesiste yetişecek sporcularla yaşatılacağını ifade etti.

Konya Spor Lisesi Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha, 9 bin 877 metrekare arsa üzerinde yer alan modern bir spor kompleksi olarak tasarlandı. Kompleksin kapalı spor salonu bodrum ve zemin kattan oluşuyor. Bodrum katta 4 farklı branşa hizmet verecek salonlar bulunurken, zemin katta hentbol sahası ölçeğinde ana salon, 176 kişilik tribün, 2 soyunma odası, öğretmen odaları ve diğer sosyal alanlar yer alıyor. Tesis bünyesinde ayrıca 24 çarpı 44 metre ölçülerinde modern bir suni çim saha da bulunuyor.

Yatırımın güncel maliyeti 96 milyon 361 bin lira olarak açıklandı.

Merhumun dayısı Erkan Tarhan, hem gurur hem de hüzün duyduklarını belirterek tesisi kazandıranlara teşekkür etti. Açılış programına Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahmet Çalık'ın kardeşi Fatih Emir Çalık, kuzeni Bülent Eskioğlu, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrilmişti.

Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından Konya Spor Lisesine kazandırılan ve merhum Ahmet Çalık'ın...

Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından Konya Spor Lisesine kazandırılan ve merhum Ahmet Çalık'ın isminin yaşatılacağı kapalı spor salonu ve suni çim sahanın açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından Konya Spor Lisesine kazandırılan ve merhum Ahmet Çalık'ın...

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserispor, Furkan Soyalp'i Transfer Etti
2
Fenerbahçe Medicana, 2025 Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı
3
Fenerbahçe Medicana, 2025 Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı — Vargas MVP
4
TOFAŞ Bnei Penlink Herzliya'yı 90-86 Yendi | Basketbol Şampiyonlar Ligi
5
Çaykur Rizespor, 9. Hafta Trabzonspor Maçının Hazırlıklarına Başladı
6
Bahçeşehir Koleji 93-74 Umana Reyer — BKT Avrupa Kupası
7
Mehmet Kaya, Gençlerbirliği Başkanlığına Seçildi: Birlik Mesajı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?