Konya'da EuroBasket 2025 Final Heyecanı: Türkiye-Almanya Maçı Meydanda İzledi

Konya Selçuklu'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 finali izlendi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:31
Konya'da EuroBasket 2025 finali coşkusu

Meydanı dolduran sporseverler ay-yıldızlı takıma destek verdi

Konya'da A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maç, kent merkezinde kurulan canlı yayınla izlendi.

Selçuklu ilçesinde vatandaşlar, final heyecanını Kılıçarslan Kent Meydanı'nda kurulan dev ekran karşısında yaşadı. Meydanı dolduran izleyiciler, maç boyunca takımlarını coşkuyla destekledi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yapan sporseverler, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tezahüratlarla moral verdi; meydanda zaman zaman yoğun tezahürat ve birlik görüntüleri görüldü.

Organizasyon, Konya'da büyük bir ilgiyle takip edilirken, kent meydanında oluşan atmosfer hem yerel halkın hem de basketbolseverlerin turnuva heyecanını ortaklaşa yaşamasına olanak sağladı.

Konya'da, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maç izlendi.

