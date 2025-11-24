Konyaspor 0-0 Antalyaspor — Trendyol Süper Lig 13. Hafta

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor, Konya'da 0-0 berabere kaldı. Maçta önemli fırsatlar gole dönüşmedi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 22:13
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan mücadelede Konyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Konya’da oynanan karşılaşma gol sesi çıkmadan sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

83. dakikada Enis Bardhi’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta gitti.

84. dakikada Bjorlo’nun pasında Melih İbrahimoğlu’nun ceza sahası dışından şutunda top dışarı çıktı.

Hakemler ve kartlar

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Ogün Kamacı

Sarı kartlar: Umut Nayir (Konyaspor), Storm, Soner Dikmen (Antalyaspor)

Kadrolar

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasin Subaşı, Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Enis Bardhi (Pedrinho dk. 90+1), Jinho Jo, Stefanescu (Melih Bostan dk. 67), Jackson Muleka (Bjorlo dk. 79), Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Calusic, İsmail Esat Buğa, Mucahit İbrahimoğlu, Kaan Akyazı, Utku Eriş

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Giannetti dk. 79), Hüseyin Türkmen, Ceesay, Abdülkadir Ömür (Samet Karakoç dk. 79), Paal (Cvancara dk. 86), Van de Streek (Efe Yıldırım dk. 60), Saric (Soner Dikmen dk. 46), Storm, Boli

Yedekler: Kağan Arıcan, Ballet, Gueye, Doğukan Sinik, Ensar Buğra Tivsiz

Teknik Direktör: Erol Bulut

