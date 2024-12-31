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Konyaspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Alanyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:59
Konyaspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Alanyaspor Maçına Odaklandı

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Yeşil-beyazlı kulüp, maç hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular, dönüşümlü olarak 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenmanın ilerleyen bölümünde bitiricilik ve taktik çalışmalara yer verildi, sonunda ise 10'a 10 oyunla antrenman sona erdi.

Öte yandan, rehabilitasyon sürecini geride bırakan Calusic, antrenman sırasında takımdan ayrı koşu yaptı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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