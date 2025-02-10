Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan VAR Tepkisi: 'Masada Kaybetmeyeceğiz'

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Sert Tepki

TÜMOSAN Konyaspor'un Başkanı Ömer Korkmaz, takımın 23. haftada karşılaştığı Bellona Kayserispor maçındaki VAR uygulamalarına güçlü bir yanıt verdi. Deplasmanında 3-2 mağlup oldukları bu müsabakada, attıkları üçüncü golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi, Korkmaz'ın tepkisini çekti.

Toplantılarda Alınan Kararlar

Konyaspor yönetimi, Kayacık Tesisleri'nde, teknik heyet, futbolcular ve il protokolünün katılımıyla bir toplantı düzenleyerek, Kayserispor maçında yaşanan olayları, son gelişmeleri ve atılacak adımları detaylı bir şekilde değerlendirdi.

Ömer Korkmaz, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüp adına her platformda mücadele edeceklerinin altını çizdi. "Kayserispor maçı sonrası tüm kent kenetlendi. Psikolojik olarak zor bir dönemdeyiz. Ancak biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Hakem Hataları ve Adalet Arayışı

Korkmaz, Konyaspor aleyhine artan hakem hatalarının artık kabul edilemeyeceğini belirtti. "Kayserispor maçıyla birlikte bu kötü senaryonun gözler önüne serildiğini düşünüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile bu süreçte sürekli iletişimde kaldık ve hata yapanlarla ilgili gereken cezaların uygulanacağını belirttik" şeklinde konuştu.

Ömer Korkmaz, "Sahada kazandığımızı, masada kaybetmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kulübümüzün dışında, saha dışındaki haksızlıklara da karşı duran bir topluluk var" diyerek, oyuncularına moral aşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Futbolun Temizliği Sorgulanıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise futboldaki sonuçların sahada alın teri dökülerek belirlenmesi gerektiğini savundu. Kasıtlı hataların tekrarıyla birlikte, futbolun temizliği ile ilgili kamuoyunda soru işaretleri oluştuğunu vurguladı.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de toplantıda katılarak, Konyaspor'un sorunlarına dikkat çekti. Toplantıya, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ve belediye başkanları da iştirak etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor yönetiminin Kayacık Tesisleri'nde, teknik heyet, futbolcular ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda, Kayserispor maçında yaşananlar, sonrasındaki gelişmeler ve atılacak adımlar değerlendirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor yönetiminin Kayacık Tesisleri'nde, teknik heyet, futbolcular ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda, Kayserispor maçında yaşananlar, sonrasındaki gelişmeler ve atılacak adımlar değerlendirildi.