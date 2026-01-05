Konyaspor, Berkan Kutlu ile 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

27 yaşındaki orta saha Antalya kampında resmi imzayı attı

Konyaspor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kulüp, Berkan Kutlu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalya’da kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı de hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada Berkan Kutlu’ya hoş geldin denilerek yeşil-beyazlı forması altında başarılar dilendi.

Futbol hayatına İsviçre ekiplerinden Monthey altyapısında başlayan Berkan; Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray formalarını giydi. 8 kez Ay-yıldızlı formayı terleten orta saha oyuncusu, Konyaspor’da 18 numaralı formayı giyecek.

