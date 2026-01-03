Konyaspor, Deniz Türüç ile 2,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Deneyimli kanat oyuncusu Antalya'da imza attı

Konyaspor, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında 32 yaşındaki kanat oyuncusu Deniz Türüç ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı.

İmzalar Antalya’da kamp yapılan otelde atıldı. İmza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı yer aldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Deniz Türüç’e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Futbol kariyerine Twente altyapısında başlayan Deniz Türüç, sırasıyla Go Ahead, Kayserispor, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını giydi. A Milli Takımda 12 kez ay-yıldızlı formayı terletti.

Deniz Türüç, Konyaspor’da 9 numaralı formayı giyecek.

KONYASPOR, TECRÜBELİ FUTBOLCU DENİZ TÜRÜÇ İLE 2.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI.