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Konyaspor Deplasmanda Trabzonspor ile Karşılaşmaya Hazırlanıyor

Konyaspor, Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ali Çamdalı ve futbolcular hedef 3 puan.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:29
Konyaspor Deplasmanda Trabzonspor ile Karşılaşmaya Hazırlanıyor

Konyaspor, Trabzonspor ile Maç Hazırlıklarını Sürdürüyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı takım, bu önemli maça yönelik hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla devam ettiriyor.

Teknik Direktör Ali Çamdalı'nın Açıklamaları

Takımın Teknik Direktörü Ali Çamdalı, antrenmandan önce basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Çamdalı, "Her maça olduğu gibi bu karşılaşmaya da 3 puan hedefiyle çıkıyoruz. Trabzonspor çok güçlü bir ekip ve yeni teknik direktörleri Şenol Hoca ile daha da zorlu bir maç bizi bekliyor. Onlar bu maçı çıkış maçı olarak görüyorlar. Ancak bizim dış saha performansımız fena değil; son 3 deplasman maçımızda 2 galibiyet aldık. Trabzon'dan elimiz boş dönmek istemiyoruz," dedi.

Futbolcu Hamidou Keyta'dan Ümitler

Konyaspor'un Fransız futbolcusu Hamidou Keyta ise takıma olan inancını dile getirerek, "İnşallah Trabzon'dan 3 puanla dönen taraf biz oluruz," ifadelerini kullandı.

Konyaspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından Trabzon'a hareket edecek.

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