Konyaspor - Eyüpspor: 18. Haftada 4. Randevu

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Konyaspor, yarın saat 17.00'de evinde Eyüpspor'u ağırlayacak; iki ekip ligde 4. kez karşı karşıya gelecek.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:15
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, yarın saat 17.00'de evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. İki ekip lig tarihinde dördüncü kez karşılaşacak.

Lig tablosu ve güncel durum

Konyaspor, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 17 puan topladı ve müsabaka öncesi 13. sırada yer alıyor. Eyüpspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 13 puanda bulunuyor ve ligde 17. sırada yer alıyor.

İki takımın rekabeti

Bu randevu ile birlikte Konyaspor ve Eyüpspor, Süper Lig tarihinde dördüncü kez karşı karşıya gelecek. Rekabette daha önce oynanan 3 maçta Konya temsilcisi 2 kez sahadan galip ayrılırken, İstanbul ekibi 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. Konya takımı toplam 7 gol atarken, Eyüpspor 4 gol kaydetti.

Hakem kadrosu

Karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Orhan Aydın Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak.

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

