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Konyaspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Uçar yönetiminde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 18:41
Konyaspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile gerçekleştireceği maç için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleşti.

Antrenman Detayları

Antrenmanın başlangıcında, oyuncular ısınma hareketleri ile sahada yer aldı. Ardından, gruplar halinde yapılan top kapma çalışmaları ile devam eden idman, savunma ve hücum organizasyonuna yönelik taktik çalışmalarla sona erdi.

Yeşil-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe...

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe...

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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