Konyaspor Kombine Bilet Satışlarında Rekor Kırıyor

Konyaspor'un Kombine Bilet Başarısı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, kombine bilet satışlarında büyük bir başarıya imza atıyor. Kulüp Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, bu sezon 22 bin civarında kombine satışı gerçekleştiğini duyurdu.

Kombine Satışları Yükseliyor

Kaymak, "2016-17 sezonundan sonra en çok kombine satışı yaptığımız dönemi yaşıyoruz. Kısa sürede bu rakamın 25 bini bulacağını düşünüyoruz. Süper Lig takımları içinde kombine satışında 4. sıradayız." diyerek heyecanını dile getirdi.

Stadyumda Yenilikler

Konyaspor'un stadyumunda bazı değişiklikler yapıldığını da belirten Kaymak, "Batı Alt tribünümüz, 'Batı Alt VİP' olarak yenilendi. Renkli kırmızı koltuklarla kapladığımız bu bölüm, yoğun ilgi görüyor." dedi.

Öğrenciler İçin İndirim Fırsatı

Öğrenciler için kombine biletlerde %20 indirim uygulandığını vurgulayan Kaymak, "Öğrenci belgelerini ibraz ettiklerinde indirimli fiyattan yararlanabiliyorlar. Binlerce öğrenci taraftarımız bu fırsatla kombine aldı." ifadesini kullandı.

Başarı İçin Birliktelik Mesajı

Kaymak, taraftarlara teşekkür ederek, "Konyaspor taraftarı her zaman olduğu gibi takımına karşı vefasını gösterdi. Bu sezon, taraftar, takım ve yönetim birlikteliği ile güzel bir sezon geçirmeyi umuyoruz." sözleriyle desteklerini yineledi.

Konyaspor, yeni transferlerinin katkısıyla Kasımpaşa deplasmanında 3-2 galibiyet elde etti, ancak ikinci haftada sahasında Galatasaray'a 2-1 kaybetti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, taraftarın kombine biletine ilgi gösterdiğini ve kombine bilet satışlarının tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, taraftarın kombine biletine ilgi gösterdiğini ve kombine bilet satışlarının tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.