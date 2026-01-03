DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.875.599,62 -0,5%

Konyaspor, Sander Svendsen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Konyaspor, 28 yaşındaki Norveçli Sander Svendsen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı; imza töreni Antalya kampında yapıldı, oyuncu 32 numaralı formayı giyecek.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 20:58
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 20:58
Konyaspor, Sander Svendsen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Konyaspor, Sander Svendsen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Antalya kampında imza töreni

Konyaspor, 28 yaşındaki Norveçli futbolcu Sander Svendsen ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

İmza töreni, takımın Antalya'daki kamp yaptığı otelde gerçekleşti. Törene Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada: "Sander Svendsen’e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Svendsen, Molde altyapısında yetişti ve sırasıyla Hambarby, Odese BK, Bran, Odd, Viking takımlarında forma giydi.

Yeni transfer, Konyaspor'da 32 numaralı formayı giyecek.

KONYASPOR, NORVEÇLİ FUTBOLCU SANDER SVENDSEN İLE 1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI.

KONYASPOR, NORVEÇLİ FUTBOLCU SANDER SVENDSEN İLE 1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI.

KONYASPOR, NORVEÇLİ FUTBOLCU SANDER SVENDSEN İLE 1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selendi Belediyespor Namağlup Liderliğini Sürdürdü: Alaşehir'i 2-0 Yendi
2
Sivasspor, Erzurumspor FK Öncesi Eksi 15°C'de İdman
3
Konyaspor, Sander Svendsen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
4
Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı — Turkcell Süper Kupa 6 Ocak
5
Konyaspor, Deniz Türüç ile 2,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
6
Koçarlı Belediyespor 10’da 10 Yaptı: Aydın DSİ'yi 3-1 Yendi
7
Beşiktaş Antalya'da Devre Arası Hazırlıklarını Sürdürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları