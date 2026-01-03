Konyaspor, Sander Svendsen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
Antalya kampında imza töreni
Konyaspor, 28 yaşındaki Norveçli futbolcu Sander Svendsen ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
İmza töreni, takımın Antalya'daki kamp yaptığı otelde gerçekleşti. Törene Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada: "Sander Svendsen’e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Svendsen, Molde altyapısında yetişti ve sırasıyla Hambarby, Odese BK, Bran, Odd, Viking takımlarında forma giydi.
Yeni transfer, Konyaspor'da 32 numaralı formayı giyecek.
