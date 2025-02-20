Konyaspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor: Hedef 3 Puan!

TÜMOSAN Konyaspor, Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Uçar galibiyet için kararlılar.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:36
Konyaspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor: Hedef 3 Puan!

Konyaspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. Takım, maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar, antrenman öncesi basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Uçar'dan Açıklama: "3 Puanla Dönmek İstiyoruz"

Uçar, Sivasspor maçı hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Bulunduğumuz durumun her zaman farkındayız. Oynayacağımız maçın da öneminin farkındayız. Maalesef son iki maçta taraftarlarımızı mutlu edemedik. Bu da çok üzüyor ama hafta sonu Sivas'ta oynayacağımız maçın birçok açıdan önemi var. Onlar da biz de mevcut alt sıralardan çıkabilmek adına kazanmak isteyeceğimiz bir maç olacak" dedi.

Uçar, özellikle soğuk hava koşullarında zor bir karşılaşma beklediklerini vurgulayarak, "Bu maçtan 3 puanla dönüp Konyaspor taraftarını mutlu etmek istiyoruz. Amacımız bu olacak." şeklinde konuştu.

Kramerden Uyarı: Soğuk Hava Dikkat Çekiyor

Konyaspor'un golcü oyuncusu Blaz Kramer ise, sezonun çok önemli bir maçına çıkacaklarını ifade ederek, "Taktik ve teknik anlamda iyi bir hazırlık sürecinden geçtik. Deplasmanda oynayacağımız maçın ciddiyetinin farkındayız. Gözümüzü korkutan unsur Sivas'taki soğuk hava koşulları" dedi.

Antrenman Detayları

Konyaspor, antrenmanlarına ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından 5'e 2 oyunu yapan takım, idmanı taktik çalışmayla tamamladı. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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