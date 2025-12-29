Koray Uygun Türkiye rekorunu hedefliyor

Aydınlı genç atlet Avrupa rekorunu saliselerle kaçırdı, gözünü Şubat'taki Balkan Şampiyonası'na dikti

Avrupa rekorunu saliselerle kaçıran Aydınlı genç atlet Koray Uygun, Şubat ayında düzenlenecek Balkan U20 Salon Şampiyonası'nda bu kez gözünü Türkiye rekoruna dikti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen şampiyonada U18 kategorisi 60 metre engelli branşında 7,66'lık derecesiyle Avrupa rekorunu sadece 0,07 salise farkla kaçıran Uygun, performansıyla uluslararası arenada iddialı olduğunu kanıtladı.

Antrenmanlarına sıkı şekilde devam eden genç atletin hedefi, Şubat ayında yapılacak organizasyonda Türkiye rekorunu kırmak ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarılı atleti tebrik ederek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Koray Uygun, İstanbul’da düzenlenen yarışmada U18 kategorisi 60 m engelli branşında 7,66’lık derecesiyle Avrupa rekorunu 0,07 salise farkla kaçırdı. Sporcumuz, Şubat ayında yapılacak Balkan U20 Salon Şampiyonası’nda Türkiye rekorunu kırmayı hedefliyor"

