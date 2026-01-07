Körfez Gençlerbirliği'nden Altyapıda Çifte Şampiyonluk

Körfez Gençlerbirliği, U-12 ve U-14 kategorilerinde çifte şampiyonluk yaşadı; U-14 namağlup şampiyon oldu, U-12'de Yusuf Çetinkoz 16 gol attı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:13
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:13
Körfez Gençlerbirliği'nden Altyapıda Çifte Şampiyonluk

Körfez Gençlerbirliği'nden Altyapıda Çifte Şampiyonluk

Kocaeli amatör liglerinde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği, altyapı kategorilerinde elde ettiği çifte şampiyonlukla sezonu zirvede tamamladı.

U-12 Ligi: L Grubu'da şampiyonluk

U-12 Ligi L Grubu'nda oynadığı son maçta Çamlıtepespor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden ekip, 7 takımın yer aldığı grupta 12 maça çıktı; 10 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 31 puan topladı. Takım rakip filelere 45 gol gönderirken, kalesinde 3 gol gördü. En golcü isim ise Yusuf Çetinkoz oldu (16 gol).

U-14 Ligi: İki yıldır namağlup

U-14 Ligi E Grubu'nda mücadele eden takım, üst üste ikinci kez namağlup şampiyon olma başarısı gösterdi. 8 takımın bulunduğu grupta oynadığı 14 maçın tamamını kazanan Körfez ekibi, 42 puanla ipi göğüsledi. Sezon boyunca kalesinde sadece 1 gol gören takım, rakip fileleri 99 kez havalandırdı. Takımda Ömer Karaman 20 golle gol kralı olurken, Aras Üstün 15 asistle şampiyonluğa katkı sağladı.

Öte yandan, U-12 takımının golcüsü Yusuf Çetinkoz'un, U-14 takımının son maçında kadroya dahil edilerek 2 gol ve 1 asistle oynadığı belirtildi.

Kulüp açıklaması

"U-12 ve U-14 yaş kategorileri genelinde ve gruplarında sporun özündeki kardeşlik ve dostluğu pekiştirerek sahada centilmence mücadele eden diğer bütün takımları, sporcuları, teknik ekiplerini ve yöneticilerini tebrik ediyoruz. Hepsi bizim çocuklarımız ve bizim takımlarımız. Hiçbirini ayırmadan gösterdikleri mücadele ve sportmenlikleriyle alkışı hak etmişlerdir. Liglerde yer alarak gençlerimize spor yapma imkanı sunan, diğer sporcu ve takımlarla dostluklar kurmalarını yolunda kişisel ve sportif gelişimlerinde önemli kazanımlar elde eden, gençlerin önünü açan takımlarımızın hepsini önemsiyor, seviyor ve gurur duyuyoruz. Bütün takım ve sporculara başarılar diliyoruz"

KOCAELİ AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE MÜCADELE EDEN KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ, ALTYAPI KATEGORİLERİNDE ELDE...

KOCAELİ AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE MÜCADELE EDEN KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ, ALTYAPI KATEGORİLERİNDE ELDE ETTİĞİ ÇİFTE ŞAMPİYONLUKLA SEZONU ZİRVEDE TAMAMLADI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Körfez Gençlerbirliği'nden Altyapıda Çifte Şampiyonluk
2
TFF Bahis Soruşturması: Kayseri'den 4-5 Antrenör
3
Mehmet Altıparmak: "Rey Manaj’ı Çok Fazla İstiyoruz" - Sivasspor Hazırlıkları
4
Göztepe'de Alexis Antunes ilk maçında golünü attı
5
Bursaspor, Salih Kavrazlı'yı Renklerine Bağladı
6
Salihli Genç Dartçılardan Gururlandıran Başarı: Şahin Şen Lisesi İl Üçüncüsü
7
Aliağa FK, Burak Süleyman'ı 1.5 Yıl İçin Kadrosuna Kattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları