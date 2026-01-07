Körfez Gençlerbirliği'nden Altyapıda Çifte Şampiyonluk

Kocaeli amatör liglerinde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği, altyapı kategorilerinde elde ettiği çifte şampiyonlukla sezonu zirvede tamamladı.

U-12 Ligi: L Grubu'da şampiyonluk

U-12 Ligi L Grubu'nda oynadığı son maçta Çamlıtepespor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden ekip, 7 takımın yer aldığı grupta 12 maça çıktı; 10 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 31 puan topladı. Takım rakip filelere 45 gol gönderirken, kalesinde 3 gol gördü. En golcü isim ise Yusuf Çetinkoz oldu (16 gol).

U-14 Ligi: İki yıldır namağlup

U-14 Ligi E Grubu'nda mücadele eden takım, üst üste ikinci kez namağlup şampiyon olma başarısı gösterdi. 8 takımın bulunduğu grupta oynadığı 14 maçın tamamını kazanan Körfez ekibi, 42 puanla ipi göğüsledi. Sezon boyunca kalesinde sadece 1 gol gören takım, rakip fileleri 99 kez havalandırdı. Takımda Ömer Karaman 20 golle gol kralı olurken, Aras Üstün 15 asistle şampiyonluğa katkı sağladı.

Öte yandan, U-12 takımının golcüsü Yusuf Çetinkoz'un, U-14 takımının son maçında kadroya dahil edilerek 2 gol ve 1 asistle oynadığı belirtildi.

Kulüp açıklaması

"U-12 ve U-14 yaş kategorileri genelinde ve gruplarında sporun özündeki kardeşlik ve dostluğu pekiştirerek sahada centilmence mücadele eden diğer bütün takımları, sporcuları, teknik ekiplerini ve yöneticilerini tebrik ediyoruz. Hepsi bizim çocuklarımız ve bizim takımlarımız. Hiçbirini ayırmadan gösterdikleri mücadele ve sportmenlikleriyle alkışı hak etmişlerdir. Liglerde yer alarak gençlerimize spor yapma imkanı sunan, diğer sporcu ve takımlarla dostluklar kurmalarını yolunda kişisel ve sportif gelişimlerinde önemli kazanımlar elde eden, gençlerin önünü açan takımlarımızın hepsini önemsiyor, seviyor ve gurur duyuyoruz. Bütün takım ve sporculara başarılar diliyoruz"

