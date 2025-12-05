Köyceğiz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Floor Curling Turnuvası

'Aile Yılı' kapsamlı etkinlikte öğretmenler kıyasıya yarıştı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, öğretmenler arasında düzenlenen Floor Curling Turnuvası büyük bir heyecan ve dostluk ortamında tamamlandı.

Aile Yılı kapsamında, Muğla Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 3-4 Aralık tarihlerinde düzenlenen "24 Kasım Öğretmenler Günü Floor Curling Turnuvası", iki kategoride gerçekleştirildi.

Turnuvaya toplam 40 öğretmen katıldı ve müsabakalar Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda yapıldı. Etkinlik, sporcu ruhu ve dostluk vurgusuyla dikkat çekti.

Ödüller ve kapanış

Müsabakalar sonunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen tarafından takdim edildi. Turnuva, katılımcılar arasında birlik ve motivasyonu güçlendiren bir organizasyon olarak tamamlandı.

