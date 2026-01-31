Kristjan Asllani, Beşiktaş'ın 195. yabancı futbolcusu oldu

Inter'den kiralanan Kristjan Asllani, Beşiktaş tarihinin 195. yabancı futbolcusu oldu. 23 yaşındaki Arnavut oyuncu, kış transferinin ikinci imzası oldu.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:45
Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Arnavut orta saha Kristjan Asllani ile tarihinin 195. yabancı futbolcusuna ulaştı. Siyah-beyazlılar bugüne dek 55 farklı ülkeden 194 yabancı futbolcu ile sözleşme imzalamıştı.

Kariyerine Empoli'de başladı

Empoli altyapısında yetişen Asllani, kulüpte farklı yaş kategorilerinde forma giydikten sonra A takıma yükseldi. 2022-2023 sezonunda Inter'e transfer olan oyuncu, burada 99 müsabakada görev aldı ve 4 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi. Bu sezon Torino'ya kiralanan Asllani, yeni takımıyla 16 mücadeleye çıktı ancak gol ya da asist üretemedi.

Arnavutluk Milli Takımı'ndaki rolü

Asllani, Arnavutluk Milli Takımı formasıyla 2022'den bu yana toplam 38 kez sahaya çıktı ve milli takımına 5 gol, 2 asist ile katkı sağladı.

Transfer detayları ve Beşiktaş'ın planı

Kristjan Asllani, kış transfer döneminde Beşiktaş'ın ikinci transferi oldu. Siyah-beyazlıların bu dönemdeki ilk transferi, Aston Villa'dan alınan 19 yaşındaki stoper Yasin Özcan idi. Transfer dönemi 6 Şubat tarihinde sona erecek; Beşiktaş eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tarihi not: İkinci Arnavut futbolcu

Kristjan Asllani, Beşiktaş tarihinin ikinci Arnavut futbolcusu olarak kayda geçti. 2023-2024 sezonunda Legia Varşova'dan kadroya katılan Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayı giyen ilk Arnavut futbolcu olmuştu. Muçi, sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Trabzonspor'a kiralandı.

