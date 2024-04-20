Bist 100
9.693,46 1%
DOLAR
32,5 0,08%
EURO
34,78 -0,12%
ALTIN
2.483,97 0,48%

Kulüpler Birliği’nden TFF’ye mesaj: “Seçim Haziran’da olmalı”

Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleriyle ilgili olarak bir açıklamada bulundu. Açıklamaya göre kulüpler, TFF seçimlerinin Haziran ayında yapılmasını talep ediyor.

Yayın Tarihi: 20.04.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 10:58
Kulüpler Birliği’nden TFF’ye mesaj: “Seçim Haziran’da olmalı”

Kulüpler Birliği, TFF’de 18 Temmuz’da yapılması beklenen seçimlerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, “şahsi menfaatlerin bir kenara bırakılması ve seçimlerin Haziran’ın hemen ilk haftasında yapılması” talep ediliyor. Ayrıca açıklamada, seçimlerin neden daha erkene çekilmesi istendiği ile ilgili olarak sebepler de maddeler halinde yer alıyor.

Kulüpler Birliği’nin seçimleri erkene çekmek istemesinin nedenleri

Kulüpler Birliği’nin seçimleri erkene çekmek istemesinin nedenlerinden biri olarak mali takviminin 31 Mayıs ve 1 Haziran arasında olması gösteriliyor. Herhangi bir aksama yaşanmaması adına seçimlerin bu tarihlere göre yapılması önemli olarak gösteriliyor.

Kulüpler Birliği tarafından seçimlerin daha erken yapılması talebinin bir diğer nedeni ise sezon içinde yaşanan olaylar. Bu sezonda yaşanan olayların iyi bir şekilde yönetilememesi, TFF Yönetim Kurulu’na duyulan güvensizlik gibi durumlardan dolayı seçimler, Haziran ayına çekilmek isteniyor.

Açıklamada yer alan diğer nedenler arasında, transfer döneminin başlayacak olması, lig statülerinin, listelerin belirlenmesi, hakem klasman atamalarının yeni yönetim tarafından yapılmasının istenmesi gibi durumlar da yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

3 gün sonra resmen başlıyor! Bir görünüp pir kaybolacak: Sonrasında olacaklar...

Uzun süredir bekleniyordu! Faturalara yüzde 25 indirim mecliste onaylandı

Sütten yoğurttan bin kat faydalı! Öğrenince her gün bardak bardak içmek isteyeceksiniz

5 kg un, 5 litre ayçiçek yağı indirimli fiyatta! BİM 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
2
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
5
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
6
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
7
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi

Temmuz ayında hesaplara yatacak oran belli oldu! Yüzde 19'a ek refah ve toplu zam Ankara'dan sızdı

3 gün sonra resmen başlıyor! Bir görünüp pir kaybolacak: Sonrasında olacaklar...

O illerde şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Sel seli götürecek

Temmuz ayı emekli için mutlu bitecek! Zamma ek olarak intibak yasası o tarihe kalmadan gelecek

5 kg un, 5 litre ayçiçek yağı indirimli fiyatta! BİM 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu

Sütten yoğurttan bin kat faydalı! Öğrenince her gün bardak bardak içmek isteyeceksiniz

Resimde gördüğünüz ilk hayvan kim olduğunuzu söylüyor! En kolay kişilik testi

Emeklilere müjde geldi! Cumhurbaşkanı ek ödeme sürpriziyle coşturdu

En hızlı zayıflamanın yolu ondan geçiyor! Metabolizmayı fişek gibi yapıyor

Uzun süredir bekleniyordu! Faturalara yüzde 25 indirim mecliste onaylandı

Ter kokusunu ve kararmayı bıçak gibi kesiyor! İki damlası deodorantı çöpe attıracak

Cep faturası 500 TL altında olana müjde! Her ay faturanız bedavaya gelecek