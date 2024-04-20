Kulüpler Birliği’nden TFF’ye mesaj: “Seçim Haziran’da olmalı”

Kulüpler Birliği, TFF’de 18 Temmuz’da yapılması beklenen seçimlerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, “şahsi menfaatlerin bir kenara bırakılması ve seçimlerin Haziran’ın hemen ilk haftasında yapılması” talep ediliyor. Ayrıca açıklamada, seçimlerin neden daha erkene çekilmesi istendiği ile ilgili olarak sebepler de maddeler halinde yer alıyor.

Kulüpler Birliği’nin seçimleri erkene çekmek istemesinin nedenleri

Kulüpler Birliği’nin seçimleri erkene çekmek istemesinin nedenlerinden biri olarak mali takviminin 31 Mayıs ve 1 Haziran arasında olması gösteriliyor. Herhangi bir aksama yaşanmaması adına seçimlerin bu tarihlere göre yapılması önemli olarak gösteriliyor.

Kulüpler Birliği tarafından seçimlerin daha erken yapılması talebinin bir diğer nedeni ise sezon içinde yaşanan olaylar. Bu sezonda yaşanan olayların iyi bir şekilde yönetilememesi, TFF Yönetim Kurulu’na duyulan güvensizlik gibi durumlardan dolayı seçimler, Haziran ayına çekilmek isteniyor.

Açıklamada yer alan diğer nedenler arasında, transfer döneminin başlayacak olması, lig statülerinin, listelerin belirlenmesi, hakem klasman atamalarının yeni yönetim tarafından yapılmasının istenmesi gibi durumlar da yer alıyor.