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Kuzeyboru, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-1 Yenerek Galibiyetini Tazeledi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 21:21
Kuzeyboru, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-1 Yenerek Galibiyetini Tazeledi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru, Beşiktaş'ı Mağlup Etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Kuzeyboru, evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Kuzeyboru, seyircisinin desteğiyle rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Böylece, Kuzeyboru, ligin kritik anlarında önemli bir galibiyet alarak puan sıralamasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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