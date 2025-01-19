Kuzeyboru'yu İzleyen Şalvarlı Sultanlar İle Voleybol Keyfi

Aksaray'daki Anadolu Sultanları, Kuzeyboru takımıyla buluşarak voleybolun keyfini çıkardı.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 17:58
Kuzeyboru'yu İzleyen Şalvarlı Sultanlar İle Voleybol Keyfi

Kuzeyboru'yu İzleyen Şalvarlı Sultanlar İle Voleybol Keyfi

Aksaray'da kurulan ve köy kadınlarından oluşan "Anadolu Sultanları" takımı, Kuzeyboru takımının maçını büyük bir heyecanla izledi. Bu buluşma, voleybolun yaygınlaştırılması ve kadın sporunun desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaptan Güldeniz Önal'dan Açıklama

Kuzeyboru'nun takım kaptanı Güldeniz Önal, "Biz voleybolu spor olarak yapıyoruz, onlar severek yapıyor. Gerçekten de çok güzel oynuyorlar. Gözümüz onlarda" diyerek, Anadolu Sultanları'nın gösterdiği performansı takdir ettiğini dile getirdi.

Bu anlamlı karşılaşma, voleybol tutkusunun sosyal bağlar kurmayı da sağladığını gözler önüne serdi. Kadın sporcular, birbirlerine destek olmak ve deneyimlerini paylaşmak için bir araya geldi. Voleybolun getirdiği dostluk ortamı, sporun sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda sosyal bir etkileşim aracı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Aksaray'da köy kadınlarının kurduğu "Anadolu Sultanları" takımı, Aksaray Spor Salonu'na gelerek...

Aksaray'da köy kadınlarının kurduğu "Anadolu Sultanları" takımı, Aksaray Spor Salonu'na gelerek Kuzeyboru ile Aras Kargo arasında oynanan Vodafone Sultanlar Ligi 17. hafta mücadelesini tribünden takip etti.

Aksaray'da köy kadınlarının kurduğu "Anadolu Sultanları" takımı, Aksaray Spor Salonu'na gelerek...

Aksaray'da köy kadınlarının kurduğu "Anadolu Sultanları" takımı, Aksaray Spor Salonu'na gelerek Kuzeyboru ile Aras Kargo arasında oynanan Vodafone Sultanlar Ligi 17. hafta mücadelesini tribünden takip etti.

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