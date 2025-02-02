Lakers, Anthony Davis'i Mavericks'e Göndererek Luka Doncic'i Kadrosuna Kattı

Lakers, Anthony Davis ile Luka Doncic Takasını Gerçekleştirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), büyük bir takasla sarsıldı. Los Angeles Lakers, Anthony Davis'i Dallas Mavericks'e göndererek Luka Doncic'i kadrosuna kattı.

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Lakers, Anthony Davis, Max Christie ve 2029 yılı birinci tur draft hakkı karşılığında Mavericks'ten Luka Doncic, Maxi Kleber ve Markieff Morris'i alarak transfere imza attı.

Bu takasta ayrıca üç takım yer aldı; Utah Jazz ise Lakers'tan Jalen Hood-Schifino'yu transfer ederek iki adet 2025 yılı ikinci tur draft hakkı elde etti.

Doncic'in Parlak Performansı

25 yaşındaki Luka Doncic, 2018 draftında 1. tur 3. sıradan seçilmesinden bu yana gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti. NBA'de 5 kez all-star seçilen ve sezonun en iyi 5'ine dahil edilen Doncic, 2019 yılında yılın çaylağı unvanını kazandı ve geçtiğimiz sezon sayı kralı oldu.

Normal sezon ortalamalarıyla, 28,6 sayı, 8,7 ribaunt ve 8,3 asist gibi etkileyici istatistiklerle skora katkı sağladı. Doncic, Mavericks'i geçen sezon NBA finaline taşımayı başardı.

Davis, Lakers'ta Şampiyonlukla Veda Ediyor

Anthony Davis, 2012 draftının 1 numarası olarak NBA'e adım attı ve ligin en başarılı uzun oyuncuları arasında yerini aldı. Lakers forması giymeye 2019'da başlayan Davis, takımı ile bir kez NBA ve NBA Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kariyeri boyunca 10 kez all-star seçilen 31 yaşındaki Davis, maç başına 24,2 sayı ve 10,7 ribaunt ortalamaları ile dikkat çekti. Ayrıca NBA'de 4 kez sezonun en iyi 5'ine ve 3 kez sezonun en iyi savunma 5'ine seçildi, 3 kez de blok kralı ünvanını kazandı.