Lal Öktem, Yaşar Üniversitesi'ni Val di Zoldo'da Temsil Etti

Avrupa Üniversiteler Kış Şampiyonası'nda Alp Disiplini Mücadelesi

Yaşar Üniversitesi öğrencisi ve milli sporcu Lal Öktem, İtalya'nın Val di Zoldo kentinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Kış Şampiyonası'nda Alp Disiplini yarışlarında üniversitesini temsil etti.

Organizasyon, kayak alp disiplini, snowboard ve kar voleybolu branşlarında gerçekleştirilen müsabakaların ardından kapanış töreniyle sona erdi. 16 Avrupa ülkesinden 57 üniversiteyi ve 300'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getiren organizasyonda Yaşar Üniversitesi ilk kez uluslararası arenada yer aldı.

Lal Öktem, Alp Disiplini kapsamında büyük slalom ve slalom yarışlarında piste çıktı. Kış sporlarına uzak bir şehirde yetişmesine rağmen disiplinli çalışması ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken genç sporcu, yarışlarda üniversitesini ve ülkemizi başarıyla temsil etti.

Lal Öktem'ün değerlendirmesi:

Antrenmanlar oldukça disiplinli ve planlıydı. Farklı ülkelerden üniversite öğrencisi sporcularla aynı ortamda bulunmak benim için çok iyi bir deneyim oldu. Bu organizasyon, milli sporcu kimliğim ve üniversitem adına önemli bir uluslararası yarışma fırsatı sundu. Motivasyonumu ve hedeflerimi daha da güçlendirdi. Üniversiteme bana bu imkanı sunduğu için teşekkür ederim. Unutamayacağım bir deneyim yaşadım.

Yaşar Üniversitesi, bu ilk katılımla kış sporlarındaki uluslararası görünürlüğünü artırırken, organizasyon üniversite adına gelecekteki uluslararası spor etkinliklerine katılım için değerli bir deneyim ve motivasyon kaynağı oldu.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ VE MİLLİ SPORCU LAL ÖKTEM, AVRUPA ÜNİVERSİTELER KIŞ ŞAMPİYONASI’NDA ALP DİSİPLİNİ YARIŞLARINDA ÜNİVERSİTESİNİ BAŞARIYLA TEMSİL ETTİ.