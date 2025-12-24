DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,66 -0,11%
ALTIN
6.191,22 -0,16%
BITCOIN
3.730.303,76 1%

Lal Öktem, Yaşar Üniversitesi'ni Val di Zoldo'da Temsil Etti

Yaşar Üniversitesi öğrencisi ve milli sporcu Lal Öktem, Val di Zoldo'daki Avrupa Üniversiteler Kış Şampiyonası'nda Alp Disiplini yarışlarında üniversitesini başarıyla temsil etti.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:51
Lal Öktem, Yaşar Üniversitesi'ni Val di Zoldo'da Temsil Etti

Lal Öktem, Yaşar Üniversitesi'ni Val di Zoldo'da Temsil Etti

Avrupa Üniversiteler Kış Şampiyonası'nda Alp Disiplini Mücadelesi

Yaşar Üniversitesi öğrencisi ve milli sporcu Lal Öktem, İtalya'nın Val di Zoldo kentinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Kış Şampiyonası'nda Alp Disiplini yarışlarında üniversitesini temsil etti.

Organizasyon, kayak alp disiplini, snowboard ve kar voleybolu branşlarında gerçekleştirilen müsabakaların ardından kapanış töreniyle sona erdi. 16 Avrupa ülkesinden 57 üniversiteyi ve 300'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getiren organizasyonda Yaşar Üniversitesi ilk kez uluslararası arenada yer aldı.

Lal Öktem, Alp Disiplini kapsamında büyük slalom ve slalom yarışlarında piste çıktı. Kış sporlarına uzak bir şehirde yetişmesine rağmen disiplinli çalışması ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken genç sporcu, yarışlarda üniversitesini ve ülkemizi başarıyla temsil etti.

Lal Öktem'ün değerlendirmesi:

Antrenmanlar oldukça disiplinli ve planlıydı. Farklı ülkelerden üniversite öğrencisi sporcularla aynı ortamda bulunmak benim için çok iyi bir deneyim oldu. Bu organizasyon, milli sporcu kimliğim ve üniversitem adına önemli bir uluslararası yarışma fırsatı sundu. Motivasyonumu ve hedeflerimi daha da güçlendirdi. Üniversiteme bana bu imkanı sunduğu için teşekkür ederim. Unutamayacağım bir deneyim yaşadım.

Yaşar Üniversitesi, bu ilk katılımla kış sporlarındaki uluslararası görünürlüğünü artırırken, organizasyon üniversite adına gelecekteki uluslararası spor etkinliklerine katılım için değerli bir deneyim ve motivasyon kaynağı oldu.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ VE MİLLİ SPORCU LAL ÖKTEM, AVRUPA ÜNİVERSİTELER KIŞ ŞAMPİYONASI’NDA...

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ VE MİLLİ SPORCU LAL ÖKTEM, AVRUPA ÜNİVERSİTELER KIŞ ŞAMPİYONASI’NDA ALP DİSİPLİNİ YARIŞLARINDA ÜNİVERSİTESİNİ BAŞARIYLA TEMSİL ETTİ.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ VE MİLLİ SPORCU LAL ÖKTEM, AVRUPA ÜNİVERSİTELER KIŞ ŞAMPİYONASI’NDA...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 Yenerek Sezonun İlk Derbi Galibiyetini Aldı
2
Kocaelispor - Erzurumspor Seremonisinde Filistin Pankartı
3
Bodrum Gündoğan Hokey Takımı 1. Lige Yükseldi
4
Afyon'da Gelişim Ligi Maçı: Denizli İdmanyurdu'ndan Kocatepe D-1 Sahasına Tepki
5
Lal Öktem, Yaşar Üniversitesi'ni Val di Zoldo'da Temsil Etti
6
Sergen Yalçın: Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti
7
Domenico Tedesco: "Bu sonuç canımızı yakıyor" — Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor