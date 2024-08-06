Lille ve Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi karşı karşıya

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu
Fransa'nın Lille takımı ile Türkiye'nin Fenerbahçe futbol takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya gelecek. Müsabakanın detayları ise şu şekilde:
Maç Bilgileri
Stadyum: Hainaut
Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, George Florin Neacsu (Romanya)
Takım Kadroları
Lille Kadrosu:
- Chevalier
- Santos
- Meunier
- Alexsandro
- Diakite
- Andre
- Gomes
- Haraldsson
- Gudmundsson
- Cabella
- David
Fenerbahçe Kadrosu:
- Livakovic
- Mert Müldür
- Oosterwolde
- Çağlar Söyüncü
- Ferdi Kadıoğlu
- Krunic
- Szymanski
- İsmail Yüksek
- Saint-Maximin
- Tadic
- Dzeko
Bu karşılaşma, her iki takım için de oldukça kritik bir mücadele olacak.