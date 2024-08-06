Lille ve Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi karşı karşıya

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu

Fransa'nın Lille takımı ile Türkiye'nin Fenerbahçe futbol takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya gelecek. Müsabakanın detayları ise şu şekilde:

Maç Bilgileri

Stadyum: Hainaut

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, George Florin Neacsu (Romanya)

Takım Kadroları

Lille Kadrosu:

Chevalier

Santos

Meunier

Alexsandro

Diakite

Andre

Gomes

Haraldsson

Gudmundsson

Cabella

David

Fenerbahçe Kadrosu:

Livakovic

Mert Müldür

Oosterwolde

Çağlar Söyüncü

Ferdi Kadıoğlu

Krunic

Szymanski

İsmail Yüksek

Saint-Maximin

Tadic

Dzeko

Bu karşılaşma, her iki takım için de oldukça kritik bir mücadele olacak.