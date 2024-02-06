Liverpool Burnley maçıyla yeni bir rekora hazırlanıyor

Liverpool, rekor kırıyor! Ayrıntılar haberimizde...

Liverpool Burnley maçıyla yeni bir rekora hazırlanıyor
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Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Burnley ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor ve bu maçta seyirci rekoru kırmaya aday. Liverpool'un ev sahipliğindeki bu mücadele, 10 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek. Yeni Anfield Road tribününün üst kısmının açılacağı bu maçla birlikte stadyumun kapasitesi 60 bin kişiye çıkacak. Bu, Anfield'da daha önce Aralık 1949'da Chelsea ile oynanan maçta kırılan rekoru geride bırakacak. O maçta 58 bin 757 taraftar tribündeydi. Liverpool taraftarları, heyecanla bu tarihi anı bekliyor.

Liverpool, bu sezon Premier Lig'de oldukça başarılı bir performans sergiliyor ve ligdeki liderliğini sürdürmeye odaklanıyor. Yeni tribünün açılmasıyla birlikte taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumu dolduracaklar. Liverpool'un başarılı performansıyla birlikte taraftarlar arasındaki heyecanın artması bekleniyor ve bu önemli maçta stadyumun tam kapasite dolması bekleniyor.

liverpool

Diğer yandan, Premier Lig'in önde gelen takımlarından Manchester United'da üzücü bir haber var. Premier Lig'in 23. haftasında West Ham United'ı 3-0 mağlup eden Manchester United'da Lisandro Martinez'in sakatlığı endişe yaratıyor. Martinez'in sakatlığıyla ilgili menajer Erik ten Hag, durumun kötü göründüğünü belirtti. Manchester United, 11 Şubat'ta Aston Villa'ya konuk olacak ve Martinez'in durumu belirsizliğini koruyor. Takım ve taraftarlar, Martinez'in en kısa sürede sağlığına kavuşması için dualarını gönderiyor.

Bu hafta, Premier Lig'de heyecan dolu maçlarla dolu olacak gibi görünüyor. Liverpool'un seyirci rekorunu kırması ve Manchester United'daki sakatlık endişesi, futbolseverlerin dikkatini çekecek önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

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