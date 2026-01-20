Lucas Torreira: 'Şu anda gitmek istemiyorum, Galatasaray'a aşığım'

Lucas Torreira, Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini, takıma aşık olduğunu ve Atletico Madrid maçı öncesi hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:43
Basın toplantısı ve Atletico Madrid maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.45’te evinde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile karşılaşacak. Maç öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, takım ve kişisel durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birlik ve hedef vurgusu

Torreira, İspanya'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek sözlerine başladı ve birlik mesajı verdi. Teknik direktör Okan hocanın vurguladıklarına katıldığını belirten Uruguaylı orta saha oyuncusu, maçın önemine dikkat çekti: 'Bu maçta puan kazanmak önemli. Zor bir dönemden geçiyoruz ama sakin olmalıyız, birlik olmalıyız.'

Torreira ayrıca takımın başarısına dair hedefleri paylaştı: 'Süper Lig’in son şampiyonuyuz. Türkiye Kupası’nın da son sahibiyiz. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’te yer almak istiyoruz. Yarın iyi bir sonuç alırsak, bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştireceğiz.'

Transfer söylentilerine net yanıt

Hakkındaki takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri değerlendiren Torreira, duygusal ve samimi bir açıklama yaptı. Kendisinin her zaman kalbinden konuştuğunu söyleyen oyuncu, babasının sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini ve bu süreçte konsantrasyon problemi yaşadığını aktardı. Destekleri için taraftarlara, Okan hocaya ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

'Ben Galatasaray’dan gideceksem, bunu benden duyarsınız' diyen Torreira, şu an için takıma odaklandığını vurguladı: 'Şu anda Galatasaray’a konsantre olmak istiyorum. Buradan gidersem benden duyarsınız zaten. Daha bir şey söylemedim. Mücadele edeceğim. Sakin olmak ve Galatasaray’ın amaçlarına odaklanmak önemli. Burada en önemli şey Galatasaray. Hiçbir oyuncu Galatasaray’ın önünde değildir.'

Duygusal bağ ve öncelikler

Galatasaray’da oynamaktan memnun olduğunu belirten 29 yaşındaki futbolcu, takımda geçirdiği 3,5 senenin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Hocasıyla birlikte zaman zaman mutluluktan, bazen de üzüntüden ağladıklarını anlatan Torreira, futbolculuğunun yanı sıra bir evlat ve kardeş olduğunu, aile bağlarının kendisi için öncelikli olduğunu ifade etti.

'Şu anda gitmek istemiyorum. Aşığım bu takıma.' ifadesiyle sözlerini tamamlayan Torreira, taraftarları mutlu etmek ve takım hedeflerine katkı sağlamak için yarınki maçtan iyi bir sonuç çıkarmak istediğini belirtti.

