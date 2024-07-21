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Macaristan Grand Prix'sini Oscar Piastri Kazandı

F1 Macaristan Grand Prix'sinde McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri, tarihi bir zafer elde etti.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 18:49
Macaristan Grand Prix'sini Oscar Piastri Kazandı

Formula 1 Macaristan Grand Prix'si

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sini, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Yarışın Detayları

Yarış, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde gerçekleştirildi. Toplamda 70 tur üzerinden koşulan bu heyecan dolu yarışın başlangıcında, Oscar Piastri ikinci sıradan start aldı. Piastri, damalı bayrağı 1 saat 38 dakika 01.989 saniye ile birinci sırada geçerek, Formula 1 kariyerindeki ilk galibiyetini kutladı.

Lando Norris'in Stratejisi

Yarışa ilk sıradan başlayan McLaren takım arkadaşı Lando Norris, 68. turda lider konumdayken takım iletişiminde aldığı talimat doğrultusunda yavaşladı ve Piastri'nin geçişine izin verdi. Norris, yarışı Piastri'nin ardından 2.141 saniye farkla ikinci sırada tamamladı.

Podium'da Hamilton

Yarışta üçüncü sırayı alan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 39 yaşında 200. kez podyum sevinci yaşadı. Hamilton, yarışı 14.880 saniye farkla tamamladı.

Sıralama ve Gelecek Yarış

Macaristan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 5 sıralamaları şu şekilde:

  • Pilotlar:
  • 1. Max Verstappen (Hollanda): 265
  • 2. Lando Norris (Büyük Britanya): 189
  • 3. Charles Leclerc (Monako): 162
  • 4. Carlos Sainz (İspanya): 154
  • 5. Oscar Piastri (Avustralya): 149
  • Takımlar:
  • 1. Red Bull: 389
  • 2. McLaren: 338
  • 3. Ferrari: 322
  • 4. Mercedes: 241
  • 5. Aston Martin: 69

Sezonun 14. yarışı olan Belçika Grand Prix'si ise 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

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