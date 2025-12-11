DOLAR
Artuklu’da UEFA Standartlarında Doğal Çim Futbol Sahası Tamamlanıyor

Mardin Artuklu Hamzabey Mahallesi'ndeki UEFA kriterlerine uygun doğal çim futbol sahasında çim serimi tamamlanma aşamasında; tesis kısa sürede açılacak.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:30
Mardin’in Artuklu ilçesinde, UEFA kriterlerine uygun olarak inşa edilen doğal çim yüzeyli futbol sahasında sona gelindi. Hamzabey Mahallesi'nde sürdürülen çalışmalar kapsamında saha zemini ve çevre düzenlemelerinde önemli ilerleme kaydedildi.

Çalışmalarda son aşama

Sahanın çim serim çalışmaları tamamlanma aşamasına gelirken; sporcular için hazırlanan soyunma odaları ve dinlenme alanlarının yapımı da bitirildi. Tesisin kısa süre içinde kullanıma açılması bekleniyor.

Tesisin beklentileri ve faydaları

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje, gençlere modern, güvenli ve sağlıklı spor imkanları sunmayı hedefliyor. Sahanın hem amatör hem profesyonel faaliyetlere ivme kazandırması ve çeşitli turnuva ile organizasyonlara ev sahipliği yaparak Mardin’in spor turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililerin açıklaması

Mardin Valiliği ile Mardin Büyükşehir Belediyesi, Tuncay Akkoyun’un destekleriyle şehrin spor altyapısına yatırım yapmayı sürdürdüklerini belirterek, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını bildirdi.

