Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası Hedefi

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bülent Ercan, İtalya'da bu yaz düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlıklarını Tekirdağ'da sürdürüyor. Ercan, şampiyonadan birinci olarak dönmek istediklerini belirtti.

Başarı İçin Çalışmalar Sürüyor

Ercan, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte, takım olarak şampiyona öncesi dördüncü kamplarını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Down sendromlu sporcuların yarışmalarda kendilerini geliştirdiğini vurgulayan Ercan, "Uzun yıllardır özel sporcularımızla çalışıyoruz. Takımımız güzel bir ivme yakalamış durumda. İtalya'daki Avrupa Şampiyonası için teknik ve taktik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz," dedi.

Motivasyon Artışı ve Destek

Ercan, özel çocukların spordaki başarılarının herkese ilham verdiğini belirterek, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın yeni başarılara imza atma hedefinde olduğunu kaydetti. "Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda final oynadık. Bu kez Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu getireceğiz. Her kamp dönemi takımımız için ayrı bir aşama, her seferinde üstüne koyarak ilerliyoruz," şeklinde konuştu.

Ercan, federasyonun sağladığı desteğin kendilerini motive ettiğini vurgulayarak, "Federasyonumuzun güzel destekleri var. Takım olarak bu destekle birlikte güzel başarılar elde edeceğiz. Son yıllarda adımızı Avrupa ve dünya şampiyonalarında duyurmaya başladık. Bu başarıların devamı gelecek," ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın İtalya'da gerçekleştireceği bu önemli etkinlik, hem sporcular hem de destekleyenleri açısından büyük bir motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.

