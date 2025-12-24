DOLAR
Malatya'da Badminton ve Futsal İl Şampiyonları Belli Oldu

Malatya'da Okul Sporları Gençler Badminton ve Futsal il birinciliği müsabakaları tamamlandı; kazanan takımlara kupaları takdim edildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:26
Malatya'da Badminton ve Futsal İl Şampiyonları Belli Oldu

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Okul Sporları Gençler Badminton ve Futsal il birinciliği müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar kupalarını aldı.

Badminton İl Birinciliği — Yakınca Spor Salonu

Yakınca Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Badminton İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren takımlar ödüllerini aldı. Müsabakalar sonunda Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi birinci olurken, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Kolukısa Anadolu Lisesi üçüncü, Kerem Aydınlar Fen Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Futsal İl Birinciliği — Tecde Spor Salonu

Tecde Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Gençler Futsal İl Birinciliği müsabakalarında ise Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi birinci oldu. Şehriban Günata Anadolu Lisesi ikinci, Malatya Spor Lisesi üçüncü, Erman Ilıcak Fen Lisesi dördüncü oldu.

