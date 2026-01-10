Malatya Yeşilyurtspor güçlü yapılanmayla yeni döneme başladı

Olağanüstü genel kurulda şeffaf yönetim ve sürdürülebilir hedefler vurgulandı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Yeşilyurtspor Kulübü 2026 yılı olağanüstü genel kurul toplantısında kulübün daha güçlü bir yapılanmayla yoluna devam edeceğini açıkladı. Toplantıda, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinin destekleriyle yeni döneme ilişkin taahhütler paylaşıldı.

Sami Er konuşmasında, "Tribünde kenetlenen, sahada onuruyla mücadele eden, şeffaf, hesap verebilir bir futbol iklimini hep birlikte kuracağız. Ben yürekten inanıyorum ki takımımız destekle, azimle ve doğru anlayışla çok daha ileri seviyelerde başarılar elde edecektir" ifadelerini kullandı.

Genel kurulda ayrıca Er, Malatya halkının futbola duyduğu aidiyeti vurgulayarak, "Malatya’da futbol bir skor meselesi değil; bir aidiyet ve yürek meselesidir" dedi ve şeffaflık ile hesap verebilirlik ilkelerinin altını çizdi.

Başkan Er ayrıca, "Bizler her zaman açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını savunduk" diyerek, kulübün borçlarının gizlenmesine ve hesap verilememesine izin verilmeyeceğini belirtti. Er, şehirde yürütülen spor yatırımlarına dair verileri de hatırlattı: "Bu amaçla 2,5 milyar liralık spor yatırımını şehrimize kazandırıyoruz. Yeni dönemde 1,5 milyarlık spor yatırımımız olacak. Birkaç gün önce 6 spor tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. 40’ı aşkın tesisimizin yapımı da hızla devam ediyor."

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit da konuşmasında, Malatya’nın sahipsiz olmadığını vurguladı: "Kimsenin bundan yana en ufak bir endişesi olmasın, biz Malatya’yı hiçbir zaman sahipsiz bırakmadık, bırakmayız." Geçit, sürecin kamu eliyle yürütülmesinin birlik ve dayanışmayı güçlendireceğini ifade etti.

Eski kulüp başkanı Adnan Çoban ise, kulübün performansına ve mali durumuna değindi: "Yesilturtspor olarak 1,5 sezondur mücadele ediyoruz. Depremden çıkan bir şehrin takımıydı. Hedef koyup, iyi bir kadroyla başkanlarımızın da destekleriyle şampiyon olduk. Bu bayrak yarışıdır. Bizimde gücümüz bir yere kadar. Gecmis dönem için 1 lira bir borcumuz yok" dedi.

Olağanüstü genel kurulda faaliyet raporu ve mali rapor okunarak oylamaya sunuldu; faaliyet ve mali rapor oy birliğiyle kabul edildi. Tahmini bütçe ise yarım sezon için 10 milyon lira olarak belirlendi ve oy birliğiyle kabul edildi.

Tek listenin yer aldığı genel kurulda Ramazan Ayhan, Malatya Yeşilyurtspor Kulübü Başkanlığına seçildi.

Başkan seçildikten sonra konuşan Ramazan Ayhan, "Bu şehir 6 Şubat’ta çok ağır bir yıkım yaşadı. Malatya’da yalnızca 6 Şubat’ta bir deprem yaşanmadı. Malatya futbolu da maalesef yıllardır benzer sarsıntıları yaşadı. Sürekli yaşanan bu ’futbol depremleri’ nedeniyle birçok takımımız enkaz altında kaldı. İşte Yeşilyurtspor, bu zorlu süreçten sıyrılmayı başaran ender kulüplerimizden biri oldu. Sağ olsun Adnan başkanımızın liderliğinde güzel bir yapı kuruldu ve kulübümüz Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e taşındı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Yeşilyurt Belediye Başkanımızın ve Battalgazi Belediye Başkanımızın destekleriyle, takımımızı daha ileriye götüreceğiz. Biz bu görevi Malatyalılar adına, büyük bir sorumluluk bilinciyle üstlendik. Şunun bilinmesini isterim ki; elimizden gelenin çok daha fazlasını yapacağız. Nasıl ki Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve tüm paydaşlarımız bu şehri sağlam temeller üzerine yeniden inşa ediyorsa, biz de Yeşilyurt Sporumuzu aynı anlayışla, sağlam temeller üzerine inşa edeceğiz. Hiçbir zaman popülizme başvurmayacağız. Çünkü gerek geçmişte kulüplerimizin, gerekse Türkiye genelinde birçok futbol kulübünün batmasının en büyük sebebi popülizmdir. Büyük hedefler uğruna, karşılığı olmayan harcamalar yapılmış ve bu kulüpler borç batağına sürüklenmiştir. Biz ise tamamen sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Misyonumuz nettir; mali disiplini önceleyen, altyapıya önem veren, gençlerimize forma şansı tanıyan, şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Güzel bir takım ortaya çıkacak, transferlerimiz hazır" dedi.

Yeni yönetimde yer alan isimler şöyle: Seyithan Tekin, Osman Gönültaş, Orhan Barman, Şahin Doğan, Fatih Altın, Sertaç Güleç, Ömer Çelik, Okay Demirhan, Yusuf Kocaman ve Numan Özcan. Denetleme Kurulunda Nuh Boyraz, Yakup Arkın ve Yunus Şen, disiplin kurulunda ise Enver Türkmen, Erkan Van ve Mehmet Önder Dönük görev alacak.

Malatya Yeşilyurtspor, yeni yönetim ve belediye destekleriyle şeffaflık, mali disiplin ve altyapıya öncelik veren bir yol haritası benimseyerek ligdeki yolculuğuna devam edecek.

