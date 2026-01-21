Manisa'da Amatör Spora 12,7 Milyon TL Destek — Besim Dutlulu Açıkladı

Manisa Büyükşehir, amatör spor kulüplerine desteği 3 kat artırarak 12,7 milyon TL'ye yükseltti; yatırımlar gençlere ve altyapıya yönlendirilecek.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:55
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:01
Manisa'da Amatör Spora 12,7 Milyon TL Destek — Besim Dutlulu Açıkladı

Manisa'da amatör spora 12,7 milyon TL destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, amatör spor kulüplerine verilen desteğin 3 kat artırılarak 12,7 milyon TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Dutlulu, "Belediye kaynakları profesyonel takımlara değil, gençlere ve amatör spora harcanmalı" dedi.

Program ve katılımcılar

Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliğiyle düzenlenen programda, amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri bir araya geldi. Programa; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Manisa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Salih Pektaş, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, meclis üyeleri ve çok sayıda kulüp yöneticisi katıldı.

"Kamu kaynakları gençlere harcanmalı"

Belediyecilik anlayışlarında önceliklerinin amatör spor ve gençler olduğunu vurgulayan Dutlulu, profesyonel sporun sponsorluklarla gelişmesi gerektiğini belirtti. Dutlulu, "Belediyelerin profesyonel oyunculara yüksek paralar aktarmasını doğru bulmuyorum. Kamu kaynakları, okçuluk, yüzme, tenis gibi belediye desteği olmadan ayakta kalması zor olan amatör branşlara ve gençlerimize harcanmalı. Biz bunu Akhisar’da başardık" şeklinde konuştu.

Destek üç katına çıktı

Dutlulu, amatör spor kulüplerine verilen desteğin artırıldığını şu sözlerle aktardı: "Ferdi Başkanımız döneminde 4,6 milyon TL olan destek, bu yıl 12,7 milyon TL’ye yükseltildi. 17 ilçemizin tamamında, liglere göre hakkaniyetli bir sistem kurduk. Önümüzdeki yıllarda bu desteği katlayarak artıracağız. Çünkü amatör kulüplerin tek başına ayakta kalma şansı yok. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman amatör spor kulüplerinin yanında olacağız."

"2026, spor tesislerinin yenilendiği yıl olacak"

Dutlulu, 17 ilçede yapılan tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, tesislerdeki eksikliklerin farkında olduklarını söyledi ve "2026 yılı Manisa için spor tesislerinin yenilendiği, modernleştiği ve güzelleştiği bir yıl olacak" dedi.

Sporun toplumsal etkisi

Başkan Dutlulu, sporu şiddet ve bağımlılıkla mücadelede en güçlü araç olarak nitelendirdi: "Spor yapan insan uyuşturucudan ve suçtan uzak durur. Sağlıklı bireyler yetiştirmek istiyorsak amatör spor kulüplerine sahip çıkmalıyız. Gençlerimizi doğruya yönlendirmek zorundayız."

Pektaş'ın değerlendirmesi

Manisa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Salih Pektaş, yıllardır süren sorunlara dikkat çekti: "15 yıldır verilmeyen servis desteğini Besim Başkanımız sağladı. Altyapı takımlarımız çocuklarımızı bataklıktan kurtarıyor. Kadın futbol ve ampute takımlarımıza da pozitif ayrımcılık yapılmasını istiyoruz."

Program, kulüp yöneticilerinin taleplerinin dinlenmesi ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, MANİSA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU (ASKF)...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, MANİSA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU (ASKF) İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN PROGRAMDA AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİN BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, MANİSA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU (ASKF)...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jülide Sonat'a TMOK Ödülü: Türk Kadın Basketboluna Katkı
2
Bursaspor, Emrehan Gedikli ile Yollarını Ayırdı
3
Sivasspor'dan Türk Bayrağına Saldırıya Sert Tepki
4
Trabzonspor, Danylo Sikan Anderlecht'e 4 Milyon Euro'ya Transfer Oldu
5
Pendikspor, Uğur Uçar ile 1 Yıl Daha Anlaştı
6
Manisa'da Amatör Spora 12,7 Milyon TL Destek — Besim Dutlulu Açıkladı
7
Gençlerbirliği 0-1 Samsunspor (İlk Yarı) — Mouandilmadji'nin Golü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları