Manisa'da Amatör Spora 12,7 Milyon TL Destek — Besim Dutlulu Açıkladı

Manisa'da amatör spora 12,7 milyon TL destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, amatör spor kulüplerine verilen desteğin 3 kat artırılarak 12,7 milyon TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Dutlulu, "Belediye kaynakları profesyonel takımlara değil, gençlere ve amatör spora harcanmalı" dedi.

Program ve katılımcılar

Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliğiyle düzenlenen programda, amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri bir araya geldi. Programa; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Manisa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Salih Pektaş, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, meclis üyeleri ve çok sayıda kulüp yöneticisi katıldı.

"Kamu kaynakları gençlere harcanmalı"

Belediyecilik anlayışlarında önceliklerinin amatör spor ve gençler olduğunu vurgulayan Dutlulu, profesyonel sporun sponsorluklarla gelişmesi gerektiğini belirtti. Dutlulu, "Belediyelerin profesyonel oyunculara yüksek paralar aktarmasını doğru bulmuyorum. Kamu kaynakları, okçuluk, yüzme, tenis gibi belediye desteği olmadan ayakta kalması zor olan amatör branşlara ve gençlerimize harcanmalı. Biz bunu Akhisar’da başardık" şeklinde konuştu.

Destek üç katına çıktı

Dutlulu, amatör spor kulüplerine verilen desteğin artırıldığını şu sözlerle aktardı: "Ferdi Başkanımız döneminde 4,6 milyon TL olan destek, bu yıl 12,7 milyon TL’ye yükseltildi. 17 ilçemizin tamamında, liglere göre hakkaniyetli bir sistem kurduk. Önümüzdeki yıllarda bu desteği katlayarak artıracağız. Çünkü amatör kulüplerin tek başına ayakta kalma şansı yok. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman amatör spor kulüplerinin yanında olacağız."

"2026, spor tesislerinin yenilendiği yıl olacak"

Dutlulu, 17 ilçede yapılan tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, tesislerdeki eksikliklerin farkında olduklarını söyledi ve "2026 yılı Manisa için spor tesislerinin yenilendiği, modernleştiği ve güzelleştiği bir yıl olacak" dedi.

Sporun toplumsal etkisi

Başkan Dutlulu, sporu şiddet ve bağımlılıkla mücadelede en güçlü araç olarak nitelendirdi: "Spor yapan insan uyuşturucudan ve suçtan uzak durur. Sağlıklı bireyler yetiştirmek istiyorsak amatör spor kulüplerine sahip çıkmalıyız. Gençlerimizi doğruya yönlendirmek zorundayız."

Pektaş'ın değerlendirmesi

Manisa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Salih Pektaş, yıllardır süren sorunlara dikkat çekti: "15 yıldır verilmeyen servis desteğini Besim Başkanımız sağladı. Altyapı takımlarımız çocuklarımızı bataklıktan kurtarıyor. Kadın futbol ve ampute takımlarımıza da pozitif ayrımcılık yapılmasını istiyoruz."

Program, kulüp yöneticilerinin taleplerinin dinlenmesi ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

