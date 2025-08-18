DOLAR
Manisa FK 2-1 Atakaş Hatayspor | Taşkın: 2008'li 4 Genç Sahada

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'de Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi; Taner Taşkın dört 2008 doğumlu genci sahaya sürmenin memnuniyetini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 00:30
Manisa FK 2-1 Atakaş Hatayspor: Taşkın gençlere güvendi

Trendyol 1. Lig maçında Manisa FK, Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Taner Taşkın, galibiyetten öte genç oyuncuları sahaya sürmenin mutluluğunu dile getirdi.

Taner Taşkın: Gelecek adına umut verici adımlar

Taşkın, basın toplantısında sezona kadro derinliği olmadan başladıklarını belirterek, "Sezona genç oyuncularla hazırlandık. Diğer gelen oyuncular da geçen hafta içinde takımda oldu. Onların bir adaptasyonu olacaktı ama kısa zamanda bu adaptasyonu da sağladığımızı düşünüyorum." dedi.

İlk yarı daha iyi performans sergilediklerini söyleyen Taşkın, "İkinci devrede hiç beklemediğimiz bir anda geriye düştük. Ama moralimizi bozmadık. Aynı oyun sistemine devam ettik. Neticesinde kendi adımıza beklemediğimiz bir anda Kadir'in mükemmel vuruşuyla eşitliği sağlayınca maç bize dönmeye başladı. Çok fazla pozisyon zenginliğimiz var. Bugün benim için galibiyetten daha önemlisi 2008'li 4 tane çocuğu sahaya sürebildim. Manisa FK'nin geleceği bence emin ellerde. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bu tarz en az 7-8 tane oyuncu var. Hedefim bu tarz oyuncularla takımın iskeletini oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Taşkın ayrıca rekabetçi bir takım kurmak istediklerini, "En az 3 tane daha kaliteli oyuncuya ihtiyacımız var. Yöneticilerimiz, başkanımız da bu yönde çalışıyor." dedi ve tribün desteğine teşekkür ederek galibiyeti taraftarlara armağan etti.

Murat Şahin: Bireysel hatalar maliyetli oluyor

Atakaş Hatayspor teknik direktörü Murat Şahin, ligde kötü başladıklarını ve kalelerinde gördükleri ilk gole kadar iyi oynadıklarını vurguladı. "Ama takımımızda son zamanlarda çok fazla bireysel hata yapıyoruz. Bu bireysel hatalarda rakipler bizi cezalandırıyor. İlk golü yiyene kadar aslında oyunun tamamen hakimi olduğumuz sırada yine çıkarken kaptırdığımız bir topun sonucunda 35-40 metreden yediğimiz bir gol var. Ardından bu seviyelerde olmaması gereken bir penaltı, üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, kadro konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Çok kısıtlı bir kadromuz var. Olan oyuncuların, yabancıların sorunları var. Oynamayanlar var. Şu an burada olmayan bu takımın sözleşmeli oyuncuları var ama oynamıyorlar. 'Oynamayacağız' diyorlar. Yani şu an buraya getiremiyoruz. Gerçekten sıkıntı yaşıyoruz ki oyuncu değiştirmede bile o sıkıntıyı yaşıyoruz. Genç oyunculara şans veriyoruz. Onlardan da bu seviyelerde çok şey bekliyoruz. Çünkü oyuncu grubumuz kısıtlı. Çözmeye çalışacağız. Yani oyuncu grubunda özellikle burada yaşadığımız sıkıntılar enteresan sıkıntılar. Çünkü ben futbol hayatımda 30-31 yıldır bu iş içindeyim. Sözleşmeli olup 'ben oynamıyorum' diyen, buraya gelmeyen, kadroda olmayan oyuncu görmedim. İdmana çıkmayan, 'ben oynamayacağım' diyen değişik bir grubumuz var. Bu oyuncuları takıma katmaya çalışmamız lazım. Katamazsak büyük sıkıntılar yaşayacağız gibi duruyor." dedi.

