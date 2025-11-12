Manisa FK, Mustafa Dalcı ile İlk Antrenmana Çıktı — Adana Demirspor Hazırlığı

Manisa FK, Mustafa Dalcı ile İlk Antrenmana Çıktı

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı yönetiminde başladı.

Hazırlıklar ve idman detayları

Trendyol 1. Lig 14. hafta mücadelesinde 21 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için takım, bugün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde Fikri Bayrıl Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıktı. İdman, ısınma hareketleriyle başlayıp, top kapma ve dar alan oyunlarıyla devam etti; antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Manisa FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

