Manisa FK, Mustafa Dalcı ile İlk Antrenmana Çıktı — Adana Demirspor Hazırlığı

Manisa FK, yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı yönetiminde Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı; ilk idman Fikri Bayrıl Tesisleri'nde yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 20:29
Manisa FK, Mustafa Dalcı ile İlk Antrenmana Çıktı — Adana Demirspor Hazırlığı

Manisa FK, Mustafa Dalcı ile İlk Antrenmana Çıktı

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı yönetiminde başladı.

Hazırlıklar ve idman detayları

Trendyol 1. Lig 14. hafta mücadelesinde 21 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için takım, bugün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde Fikri Bayrıl Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıktı. İdman, ısınma hareketleriyle başlayıp, top kapma ve dar alan oyunlarıyla devam etti; antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Manisa FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL 1. LİG’İN 14. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI ADANA DEMİRSPOR MAÇI...

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL 1. LİG’İN 14. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA DALCI YÖNETİMİNDE BAŞLADI.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL 1. LİG’İN 14. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI ADANA DEMİRSPOR MAÇI...

İLGİLİ HABERLER

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Balkan Judo Şampiyonası'nda 3 Altınla 11 Madalya Kazandı
2
Jose Mourinho İstanbul'dan Ayrıldı: Fenerbahçe ile Sözleşmesi Feshedildi
3
Trendyol Süper Lig'de 30. Hafta Başlıyor: Adana Demirspor Bellona Kayserispor ile Karşılaşacak
4
Fenerbahçe-Anderlecht Maçına Hazırlık: Mourinho'dan Çarpıcı Açıklamalar
5
ÇİMSA ÇBK Mersin, Basket Landes'i Geçerek Yarı Finale Yükseldi
6
Halil Umut Meler hakkında flaş iddia
7
Bursaspor, Fethiyespor Maçı İçin Özlüce'de Hazırlıklara Başladı

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı