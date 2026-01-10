Manisa FK, Ümraniyespor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Manisa FK, Ümraniyespor Hazırlıklarını Sürdürdü

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürdü.

İdman Detayları

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, şut ve orta çalışmalarıyla devam ederken, taktik oyunlarla sona erdi.

Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

Hedef ve Geçmiş Karşılaşma

Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile birlikte yükselişe geçen Manisa FK, evinde oynayacağı Ümraniyespor karşılaşmasını kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-1 kazanarak sahadan 3 puanla ayrılmıştı.

Hakem Kadrosu

Müsabakayı Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Kadir Beyaz ve Murathan Çomoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mikail Cihangir olacak.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL 1. LİG’İN 20. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.