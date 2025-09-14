Marc Marquez San Marino GP'de Zaferle 512 Puanla Rekor Kırdı

Marc Marquez San Marino Grand Prix'sini Kazandı

Misano'da 27 tur sonunda İspanyol pilot farkını gösterdi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı San Marino Grand Prix'ini, Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Sezonun 16. etabı, Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Bitiş çizgisini 41 dakika 20.898 saniye ile rakiplerinin önünde geçen Marc Marquez, sezonun 11. zaferi'ne ulaştı. Bu galibiyetle puanını 512'ye çıkaran İspanyol pilot, bir sezonda en fazla puan toplayan pilot olarak yeni bir rekord kırdı.

Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, 0.568 saniye farkla ikinci olurken, Marc Marquez'in kardeşi Alex Marquez (BK8 Gresini) ise 7.734 saniye geride kalarak üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix'si, 28 Eylül Pazar günü koşulacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5'i

1. Marc Marquez (İspanya): 512 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 330

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 237

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 229

5. Pedro Acosta (İspanya): 188