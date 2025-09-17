Marcel Licka: Üçüncü Bölge Zayıf — Fatih Karagümrük 0-2 RAMS Başakşehir

Marcel Licka, Fatih Karagümrük'ün RAMS Başakşehir'e 0-2 yenildiği maç sonrası üçüncü bölgedeki zaafları ve oyuncu zihniyetini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 23:15
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 0-2 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Marcel Licka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Maç Değerlendirmesi

Licka, takımının teknik anlamda yetersiz kaldığını vurgulayarak "3-4 pas yapamadık. 5 metre pas veremedik. Rakibe topu adeta hediye ettik." ifadelerini kullandı.

Çek teknik adam, karşılaşmanın ilk yarısında ve ikinci yarıda yine aynı hataların tekrarlandığını belirterek "Başakşehir'e karşı 5 metreye pas veremezseniz, acı çekersiniz. İlk yarıda basit pas hataları yaptık. İkinci yarıda da aynı hataları yaptık. Dikine oynayabileceğimiz zaman çizgiye veya geriye oynadık." dedi.

Yediği ilk golün detayını da anlatan Licka, "Serginho orada açıkta boşta duruyordu ama o pası veremedik, topu kaybettik ve kontradan golü yedik. Böyle futbol oynanmaz. Bu yüzden çok sinirliyim." değerlendirmesinde bulundu.

Performans verileri üzerine yaptığı eleştiride ise "Risk almadan, bire birlerde adam adama oynayamazsan, hızlı oynayamazsan, hızlı düşünemezsen ve şut çekemezsen zaten maç kazanamazsın. Bugün bizim 6 şutumuz vardı. Bir takım evinde nasıl 6 şut atar? Bunu anlayamıyorum. Üçüncü bölgede çok zayıf bir takımız." ifadelerini kullandı.

Stat ve Sorumluluk

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamaktan hoşlanmadıklarını da dile getiren Licka, "Burada oynadığımız maçları kaybettik. Büyük bir stat. Geçen hafta Kasımpaşa maçını Başakşehir'in stadında oynadık. Orası gayet güzel bir stattı. Zemin de süper ama asla bunlar bahane değil. Çünkü kötü olan sadece biziz." diye konuştu.

Takımın durumu ve sorumluluk hakkında net konuşan teknik direktör, "Burada hoca benim. Sorumluluk bana ait. Analizimi yapacağım. Böyle devam edemeyiz. Bazı oyuncularımın zihniyetini ve karakterini değiştirmesi gerekiyor. Yoksa ben bu takımda büyük değişiklikler yapacağım." şeklinde uyarıda bulundu.

