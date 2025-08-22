DOLAR
Mario Lemina'dan Net Mesaj: 'Geleceğim Tamamen Galatasaray'la'

Mario Lemina, Instagram hesabından transfer spekülasyonlarını reddederek geleceğinin tamamen Galatasaray'la bağlı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:54
Mario Lemina'dan Transfer Söylentilerine Net Yanıt

Gabonlu futbolcu sosyal medyadan taraftarlara mesaj gönderdi

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, takımdan ayrılabileceği yönündeki haberleri sosyal medyadan yanıtladı.

Gabonlu oyuncu, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, spekülasyonlara son verdi.

"Konuşmayı bırakın. Ben sadece Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok. Geleceğime tamamen Galatasaray'la bağlıyım. Konu kapandı."

Bu açıklama, transfer dedikodularını bitirmeyi amaçlarken, Lemina'nın kulüpte kalma niyetini de net şekilde ortaya koydu.

