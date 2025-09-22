Marko Barac: Basketbol Süper Ligi Bu Sezon Avrupa'nın Zirvesinde

Bahçeşehir Koleji başantrenörü Marko Barac, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni bu sezon Avrupa'nın en iyi ligi olarak nitelendirdi; takım hazırlıkları ve hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:03
CAN ÖCAL - Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Marko Barac, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en iyi ligi olduğunu söyledi.

Hazırlıklar ve takım hedefleri

Yeni sezon öncesi AA muhabirine konuşan Barac, hazırlık sürecinin önceliklerini ve amaçlarını anlattı. "Sezon öncesi hazırlıklarımızda önceliğimiz takımı bir araya getirmek, takımın kimyası üzerine çalışmak ve basketbol prensiplerimizin üzerine yoğunlaşmaktı. Bunların da üzerinde asıl hedefimiz kazanma zihniyetine sahip bir takım kurmaktı. Takım da ilk hazırlık maçından son hazırlık maçına kadar bunu bize gösterdi. Bu durum, takımımız için iyimser bir tablo oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Barac, hedeflerini özetlerken "Benim hedeflerim her zaman çok basittir. Kazanma zihniyetini takıma yansıtmak istiyorum. Oyuncularımın bu zihniyetle oynamasını istiyorum. Rakibimiz kim olursa olsun oyuncularımın her maça kazanmak için çıkmasını istiyorum. Her maç kazanmanın mümkün olmadığının farkındayım ama yine de bizim amacımız bu zihniyetle parkeye çıkmak. Sezonun uzun olduğunu biliyorum. Adım adım gitmeliyiz. İnanıyorum ki bu kazanma zihniyeti, bize çok büyük başarılar getirecek." dedi.

Yeni oyuncular ve kadro değerlendirmesi

Takıma yeni katılan oyuncular hakkında Barac, "Yeni isimleri kadroya kattığımız için gerçekten çok mutluyum. Kadromuzun iyi bir karışım olduğunu düşünüyorum. Tecrübeli oyuncular ile genç ve en iyi dönemine yaklaşan basketbolculardan kurulu bir kadroya sahip olduk. Kariyerlerinde yükselmek isteyen oyunculara sahibiz. Onların bu arzuları, bütün basketbol takımları için çok önemli. Bu yüzden yeni gelen oyunculardan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Lig değerlendirmesi: "Avrupa'nın en üst düzey ligi olacak"

Barac, lig kalitesiyle ilgili görüşlerini ise şu sözlerle aktardı: "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin bu sene Avrupa'nın bir numaralı ligi olacağını düşünüyorum. Durumun şu anda da böyle olduğuna inanıyorum. Alt ligden üst lige yükselen takımlar genelde çok güçlü olmaz ama bu seneki yeni takımların çok saygın ve güçlü oyunculardan oluştuğunu düşünüyorum. Geçen sene ligde yer alan takımlar da çok gelişti. Lig her geçen yıl daha iyiye gidiyor. Zaten Türkiye'deki lig, her yıl Avrupa'nın en üst düzey ligleri arasında yer alıyor. Bence Basketbol Süper Ligi, bu sene direkt olarak Avrupa'nın en üst düzey ligi olacak."

A Milli Takım'a övgü

Barac, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası performansını da kutladı: "Milli takımı tebrik ederim. Taraftarları da tebrik ediyorum. Oyuncular ve teknik ekip harika bir iş çıkardı. Ülkeye müthiş bir sevinç yaşattılar. Herkesin bu başarıdan tatmin olması lazım. Avrupa Şampiyonası'nda bu tarz oyun oynamış bir takıma çok büyük saygı duyuyorum. Herkesin başarıdan dolayı çok mutlu olması gerekiyor."

